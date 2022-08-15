ГРАФИК | За квартал число безработных заметно выросло. Это без учета украинских беженцев

Во втором квартале было 41 700 безработных, что на 5600 человек меньше, чем год назад, однако на 2100 человек больше, чем в первом квартале этого года. Безработных мужчин было 23 700, а женщин — 18 000.

„Хотя число безработных во втором квартале несколько увеличилось, в последние годы в общем оно было относительно небольшим, и в этом отношении все же наблюдалась тенденция спада“, — сказала ведущий аналитик Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр.

Количество безработных, не имеющих работы как минимум 12 месяцев, во втором квартале составило 9000 человек. „Это один из самых низких показателей за долгое время. В последний раз такое небольшое число людей, оставшихся без работы на длительный срок, отмечалось в начале пандемии, во втором квартале 2020 года“, — прокомментировала Пыллуяэр.

Число занятых во втором квартале этого года составило 673 500 человек, что на 31 600 больше, чем в том же периоде прошлого года. Среди занятых 337 100 мужчин и 336 400 женщин. Четверть занятых работает в государственном секторе (24 %), большая часть (76 %) — в частном секторе.

С полной занятостью работали 84,8 % занятых, остальные — с неполной занятостью. Работников с неполной занятостью, кто желает работать больше и готов взять на себя дополнительную работу в течение двух недель, во втором квартале было 6800 человек.

Неактивных на рынке труда во втором квартале года было 263 200 человек, из них 116 400 мужчин и 146 800 женщин. Главными причинами неактивности послужили пенсионный возраст, болезнь или травма, а также учеба.

„В сравнении с предыдущим кварталом и тем же периодом прошлого года количество неактивных на рынке труда сократилось. Среди неактивных было 157 100 эстонцев и 106 100 представителей других национальностей“, — добавила Пыллуяэр.

По данным Департамента статистики, во втором квартале этого года уровень участия в рабочей силе составил 73,1 %, уровень трудовой занятости — 68,8 % и уровень безработицы — 5,8 %.