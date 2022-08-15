Центристкая партия определилась с генеральным секретарем организации

Ханимаги вступил в должность генерального секретаря Центристской партии в январе 2021 года. Ранее он работал старейшиной района Хааберсти, руководителем отдела по связям с общественностью Центральной партии, советником парламентской фракции партии и советником по связям с общественностью районной управы Пирита, напоминает rus.err.