15.08.2022, 08:01
Центристкая партия определилась с генеральным секретарем организации(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Новое правление Центральной партии приняло решение о продлении контракта с генеральным секретарем Андре Ханимяги.
Решение было принято по предложению председателя Центристской партии Юри Ратаса.
Ханимаги вступил в должность генерального секретаря Центристской партии в январе 2021 года. Ранее он работал старейшиной района Хааберсти, руководителем отдела по связям с общественностью Центральной партии, советником парламентской фракции партии и советником по связям с общественностью районной управы Пирита, напоминает rus.err.