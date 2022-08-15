Новости Эстонии
15.08.2022, 08:01

Центристкая партия определилась с генеральным секретарем организации

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Андре Ханимяги
Андре Ханимяги
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

Новое правление Центральной партии приняло решение о продлении контракта с генеральным секретарем Андре Ханимяги.

Решение было принято по предложению председателя Центристской партии Юри Ратаса.

Ханимаги вступил в должность генерального секретаря Центристской партии в январе 2021 года. Ранее он работал старейшиной района Хааберсти, руководителем отдела по связям с общественностью Центральной партии, советником парламентской фракции партии и советником по связям с общественностью районной управы Пирита, напоминает rus.err.

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