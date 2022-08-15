СВОДКА ЗА СУТКИ | Две перевернувшиеся машины, 62 задержанных водителя. Подробности 8 ДТП с тяжелыми последствиями

14 августа в 18.30 в Таллинне на перекрестке улиц Копли и Ситси 67-летний мужчина с признаками опьянения пересекал на велосипеде дороогу на запрещающий сигнал светофора. Велосипедист получил удар от автомобиля Honda CR-V, которым управлял 71-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

В 15.25 в Таллинне у дома номер 11 по Рявала пст. с электросамоката упал 13-летний мальчик. Подростка доставили в больницу.

В 15.52 в Пярну у дома 261 на Рижском шоссе 26-летний молодой человек потерял управление мотоциклом Honda и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 17.22 в Таллинне на Пиритаском шоссе у дома номер 17 упала с электросамоката 42-летняя женщина. Пострадавшая доставлена в больницу.

В 18.47 на 39-м километре шоссе Йыэляхтме - Кемба (Харьюмаа, волость Куусалу) 55-летний мужчина потерял управление автомобилем Jeep, вылетел с трассы и перевернулся. Водителя доставили в больницу.

В 20.40 в Таллинне на Тоома, 1 столкнулись 41-летняя женщина на велосипеде и 37-летний мужчина на скейтборде. Велосипедистку доставили в больницу.

В 21.53 в Таллинне у дома номер 4 по улице Пильве 24-летний мужчина на электросамокате наехал на пешехода - 58-летнюю женщину. Последнюю доставили в больницу.

В 22.03 на 15-м километре шоссе Отепя-Кяэрику - Курувере (Валгамаа, волость Отепя) 19-летний молодой человек потерял контроль над своим автомобилем Mitsubishi Outlander, выехал в кювет и перевернулся. Пассажиры машины - 20-летний мужчина и 15-летняя девушка - доставлены в больницу.

За минувшие сутки полиция задержала 50 водителей в состоянии алкогольного и 12 водителей в состоянии наркотического опьянения.