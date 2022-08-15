ВИДЕО | Владимир Зеленский снова обратился к россиянам(25)
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем видеообращении обратился к россиянам на украинском языке, передает Би-би-си.
„Если у вас гражданство России и вы молчите, значит вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом – ваш голос должен звучать в поддержку Украины“, - сказал он.
„Работаем над новыми санкциями против России и над тем, чтобы простимулировать граждан государства-террориста почувствовать свою часть ответственности за то, что происходит“, - добавил украинский президент.
Ранее, в опубликованном 8 августа интервью газете Washington Post Зеленский призвал страны Запада запретить гражданам России въезд на свою территорию. Это вызвало широкий резонанс, а в Евросоюзе не исключили введение запрета на выдачу россиянам туристических виз.
12 августа Зеленский признал, что некоторые граждане России могут находиться под угрозой в своей стране и призвал давать таким людям политическое убежище.