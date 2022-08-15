ФОТО | Баскетбольная сборная Эстонии, набравшая более 100 очков против Боснии и Герцеговины, выиграла турнир в Тарту!

Эстония проигрывала со счетом 7:20, но в конце первой четверти сократила отставание в счете 16:22. После первой половинв Эстония отставала 46:47. Эстония выиграла третью четверть со счетом 33:12 и, таким образом, начала четвёртую четверть с преимуществом 79:59. В итоге Эстония выиграла со счетом 102:89.