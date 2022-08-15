15.08.2022, 07:28
ФОТО | Баскетбольная сборная Эстонии, набравшая более 100 очков против Боснии и Герцеговины, выиграла турнир в Тарту!
ФОТО:
Сборная Эстонии по баскетболу, готовящаяся к финальному турниру ЧЕ, завершила проходящий в Тарту турнир имени Ильмара Куллама, победив в решающей игре Боснию и Герцеговину со счетом 102:89 и одержав итоговую победу на турнире.
Эстония проигрывала со счетом 7:20, но в конце первой четверти сократила отставание в счете 16:22. После первой половинв Эстония отставала 46:47. Эстония выиграла третью четверть со счетом 33:12 и, таким образом, начала четвёртую четверть с преимуществом 79:59. В итоге Эстония выиграла со счетом 102:89.
Эстония, и Босния и Герцеговина одержали победу над Бельгией. В пятницу Эстония обыграла Бельгию со счетом 79:66, Босния и Герцеговина выиграла в субботу со счетом 74:68.
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