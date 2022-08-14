Жительницу Таллинна во время прогулки по городу укусила черная гадюка

По словам Юлии, в момент укуса на ней были летние тапочки: „Я даже не почувствовала, как она укусила“.

По словам Юлии, через пару часов после укуса у нее поднялась температура, а нога стала распухать только на второй день. Укус она увидела позже, когда вскрылся нарыв, и отправилась в больницу.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, подобных случаев за последние пять лет в этой части города не было, но проблему с нападением змей на людей следует решать быстро. Пресмыкающихся начнут отлавливать с завтрашнего дня.