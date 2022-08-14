Новости Эстонии
14.08.2022, 19:20

Пятилетний мальчик выбежал под колеса мотоцикла и оказался в больнице

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ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

В Хаапсалу в больнице оказался мальчик, выбежавший под колеса мотоцикла.

Авария произошла 13 августа в 10:47 возле Суур-Мере, 16 в Хаапсалу, где пятилетний мальчик выбежал под колеса мотоцикла, которым управлял 45-летний мужчина.

В результате столкновения мотоциклист потерял контроль на транспортным средством, которое упало на правый бок.

Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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