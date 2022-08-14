14.08.2022, 19:20
Пятилетний мальчик выбежал под колеса мотоцикла и оказался в больнице(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В Хаапсалу в больнице оказался мальчик, выбежавший под колеса мотоцикла.
Авария произошла 13 августа в 10:47 возле Суур-Мере, 16 в Хаапсалу, где пятилетний мальчик выбежал под колеса мотоцикла, которым управлял 45-летний мужчина.
В результате столкновения мотоциклист потерял контроль на транспортным средством, которое упало на правый бок.
Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.