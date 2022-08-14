За рубежом
14.08.2022, 20:35

В Польше разрабатывают механизм, позволяющий полностью отказаться от выдачи виз россиянам. В Финляндии вопрос обсудят на днях

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Петр Вавжик
Петр Вавжик
ФОТО: IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTONEWS | www.imago-images.de

Замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что его страна поддерживает введение на уровне ЕС запрета на выдачу россиянам туристических виз, передает „Медуза“.

Сама Польша, напомнил Вавжик, перестала выдавать такие визы вскоре после начала российского вторжения в Украину. Сейчас, приводит слова замглавы МИД польский TVP3, визы выдаются лишь некоторым категориям россиян, например, дипломатам, водителям грузовиков, членам семей граждан Польши и стран-членов ЕС.

Теперь в Польше разрабатывают механизм, который позволят полностью отказаться от выдачи виз россиянам, ожидается, что решение будет принято в ближайшие несколько недель.

Польша также выступает за визовые ограничения для граждан РФ на уровне Евросоюза, сообщил замглавы МИД, но не все страны-члены поддерживают эту идею.

Как сообщает YLE, в следующий вторник состоится заседание правительства Финляндии, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении поездок россиян.

Премьер-министр Санна Марин (СДП) выразила надежду, что туристические поездки граждан РФ будут ограничены в результате расширения общих санкций ЕС. Она ожидает, что этот вопрос будет поднят на саммитах ЕС, первый из которых запланирован на октябрь.

Идея расширения санкций ЕС, продвигаемая, в частности, Финляндией и странами Балтии, была озвучена в сезон отпусков в Центральной Европе, что делает невозможным предсказать, какую поддержку она получит.

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