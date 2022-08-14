В Польше разрабатывают механизм, позволяющий полностью отказаться от выдачи виз россиянам. В Финляндии вопрос обсудят на днях

Сама Польша, напомнил Вавжик, перестала выдавать такие визы вскоре после начала российского вторжения в Украину. Сейчас, приводит слова замглавы МИД польский TVP3, визы выдаются лишь некоторым категориям россиян, например, дипломатам, водителям грузовиков, членам семей граждан Польши и стран-членов ЕС.

Теперь в Польше разрабатывают механизм, который позволят полностью отказаться от выдачи виз россиянам, ожидается, что решение будет принято в ближайшие несколько недель.

Польша также выступает за визовые ограничения для граждан РФ на уровне Евросоюза, сообщил замглавы МИД, но не все страны-члены поддерживают эту идею.

Как сообщает YLE, в следующий вторник состоится заседание правительства Финляндии, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении поездок россиян.

Премьер-министр Санна Марин (СДП) выразила надежду, что туристические поездки граждан РФ будут ограничены в результате расширения общих санкций ЕС. Она ожидает, что этот вопрос будет поднят на саммитах ЕС, первый из которых запланирован на октябрь.

Идея расширения санкций ЕС, продвигаемая, в частности, Финляндией и странами Балтии, была озвучена в сезон отпусков в Центральной Европе, что делает невозможным предсказать, какую поддержку она получит.