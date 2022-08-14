ФОТО | Родился в рубашке. Эстонский предприниматель попал на велосипеде в страшную аварию и выжил

„Мне сказали, что такие травмы заканчиваются смертью в 99,9% случаев. Меня удалось спасти“, — написал Тулп в соцсетях. Из комментариев к посту становится ясно, что авария произошла недалеко от дома предпринимателя.



Тулп рассказал, что в среду он попал в очень серьезную аварию и врачи спасли ему жизнь. ДТП произошло из-за того, что один водитель решил подрезать ехавшего на велосипеде Тулпа. По словам мужчины, от самого худшего его спас шлем. Его доставили в отделение экстренной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).



„К счастью, нейрохирурги в больнице собрали меня по кусочкам“, — описал Тулп. Подобного рода операции делаются редко, поскольку обычно при переломе первого шейного позвонка хирургического вмешательства не производится. К счастью, Тулп родился в рубашке и врачи спасли ему жизнь.



„Я и моя семья настолько благодарны персоналу Мустамяэской больницы, что это невозможно описать словами. А также скорой помощи Рапла, которая действовала профессионально“, — написал Тулп.



Бизнесмен предположил, что его защищает ангел-хранитель, в противном случае у него не было бы возможности рассказать об инциденте в социальных сетях.



Согласно комментариям к посту, Тулп занимается велоспортом уже 20 лет.