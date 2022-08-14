За рубежом
14.08.2022, 16:22

ВИДЕО | Более 40 человек погибли при пожаре в церкви в Египте

 
ФОТО: KHALED DESOUKI | AFP

В результате пожара в церкви Або Сефейн в египетской провинции Эль-Гиза погиб по меньшей мере 41 человек, сообщает Associated Press.

По данным Коптской православной церкви в Египте, возгорание произошло в одном из храмов в густонаселенном районе Имбаба на окраине Каира во время собрания. При пожаре также пострадали 14 человек, пишет РБК.

Как сообщают источники Reuters, пожар вспыхнул в тот момент, когда 5 тыс. верующих собрались на мессу в церкви, из-за чего произошла давка.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси поручил местным чрезвычайным службам оперативно локализовать возгорание и оказать помощь пострадавшим.

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