Внимание! При использовании банковских карт могут возникнуть проблемы

Как сообщили в Swedbank, карточные платежи частично работают, поскольку банк не сильно связан с Nets Estonia, но у других банков проблемы серьезнее.

На сайте LHV сообщается, что в данный момент могут возникнуть перебои при использовании банковских карт. Банк приносит извинения за неудобства.

Информацию подтверждает и SEB, по данным которого, проблема затронула все связанные с Nets Estonia банки.



