14.08.2022, 14:20
ВИДЕО | В Ереване произошел взрыв на оптовом рынке, есть пострадавшие
ФОТО: Youtube
В Ереване днем 14 августа произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре „Сурмалу“, сообщает агентства „Новости-Армения“, ссылаясь на МЧС страны.
Как пишет „Медуза“, по предварительным данным МЧС, два мощных взрыва произошли на складе пиротехники, после чего начался пожар, а здание обрушилось, пишет „Интерфакс“. Под завалами могут оставаться люди, ведутся спасательные работы, сообщили в мэрии Еревана.
В соцсетях публикуют кадры последствий взрыва. В небе над городом виден большой столб черного дыма.