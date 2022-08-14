ВИДЕО | В Ереване произошел взрыв на оптовом рынке, есть пострадавшие

Как пишет „Медуза“, по предварительным данным МЧС, два мощных взрыва произошли на складе пиротехники, после чего начался пожар, а здание обрушилось, пишет „Интерфакс“. Под завалами могут оставаться люди, ведутся спасательные работы, сообщили в мэрии Еревана.