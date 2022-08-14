За рубежом
14.08.2022, 14:20

ВИДЕО | В Ереване произошел взрыв на оптовом рынке, есть пострадавшие

 
Jerevanis kärgatas võimas plahvatus
Jerevanis kärgatas võimas plahvatus
ФОТО: Youtube

В Ереване днем 14 августа произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре „Сурмалу“, сообщает агентства „Новости-Армения“, ссылаясь на МЧС страны.

Как пишет „Медуза“, по предварительным данным МЧС, два мощных взрыва произошли на складе пиротехники, после чего начался пожар, а здание обрушилось, пишет „Интерфакс“. Под завалами могут оставаться люди, ведутся спасательные работы, сообщили в мэрии Еревана.

В соцсетях публикуют кадры последствий взрыва. В небе над городом виден большой столб черного дыма.

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