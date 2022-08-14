ФОТО и ВИДЕО | „Война от этого не закончится“. Что думают россияне о запрете на въезд в Эстонию

В Нарве всегда было много машин с российскими номерами. Еще до пандемии, то есть до того, как было ограничено пересечение границы, на улицах города в летнее время порядка 30% машин были из РФ.

Родом из Эстонии

„Да, сейчас, к сожалению, у меня уже виза“, - говорит Фред, который поясняет, что раньше он имел двойное гражданство: эстонское и российское.

„Пришлось выбирать, - продолжает он. - Десять лет назад выбрал российское, потому что учеба и жизнь уже были там. Но сейчас бы я подумал“.