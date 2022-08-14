14.08.2022, 14:07
ФОТО и ВИДЕО | „Война от этого не закончится“. Что думают россияне о запрете на въезд в Эстонию(104)
эксклюзив RusDelfi
С 18 августа Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными ЭР. В свете этих новостей в приграничном городе Нарве на улицах и парковках торговых центров стало заметно больше машин с российскими номерными знаками. RusDelfi поговорил с находящимися в Нарве россиянами о том, как они относятся к этому запрету.
В Нарве всегда было много машин с российскими номерами. Еще до пандемии, то есть до того, как было ограничено пересечение границы, на улицах города в летнее время порядка 30% машин были из РФ.
Родом из Эстонии
„Да, сейчас, к сожалению, у меня уже виза“, - говорит Фред, который поясняет, что раньше он имел двойное гражданство: эстонское и российское.