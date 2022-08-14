Новости Эстонии
14.08.2022, 14:07

ФОТО и ВИДЕО | „Война от этого не закончится“. Что думают россияне о запрете на въезд в Эстонию

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эксклюзив RusDelfi

С 18 августа Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными ЭР. В свете этих новостей в приграничном городе Нарве на улицах и парковках торговых центров стало заметно больше машин с российскими номерными знаками. RusDelfi поговорил с находящимися в Нарве россиянами о том, как они относятся к этому запрету.

В Нарве всегда было много машин с российскими номерами. Еще до пандемии, то есть до того, как было ограничено пересечение границы, на улицах города в летнее время порядка 30% машин были из РФ.

Родом из Эстонии

„Да, сейчас, к сожалению, у меня уже виза“, - говорит Фред, который поясняет, что раньше он имел двойное гражданство: эстонское и российское.

„Пришлось выбирать, - продолжает он. - Десять лет назад выбрал российское, потому что учеба и жизнь уже были там. Но сейчас бы я подумал“.

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