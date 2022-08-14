Криштиану Роналду не разрешает 12-летнему сыну пользоваться смартфоном

„Мой сын каждый день спрашивает меня, когда он получит мобильный телефон, и я всегда говорю ему, что еще слишком рано. Конечно нынешнее поколение на шаг впереди нас в этом отношении. Но нам нужно знать, как использовать технологии, это не должно стать нашей навязчивой идеей“, — сообщает Роналду в итальянском издании La Gazetta dello Sport..

12-летний Криштиану Роналду-младший помимо учебы активно занимается футболом и в настоящее время тренируется в академии „Манчестер Юнайтед“. По словам отца, отказ от смарт-устройства — это лишь один из способов сохранить мотивацию сына.

„Конечно, я сделаю все возможное, чтобы обеспечить его всем. Он очень талантливый футболист, но в то же время я думаю, что, как и мне в юности, ему тоже нужно много работать, чтобы осуществить свои мечты. Он должен твердо стоять на ногах и много трудиться“, — добавил Роналду, не желая баловать сына..