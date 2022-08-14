ФОТО | Эстонская волейбольная сборная одержала очередную победу в отборочном матче
Эстонская волейбольная сборная продолжила отборочную серию чемпионата Европы 2023 года еще одной уверенной победой со счетом 3:0 (12, 16, 15) над Фарерскими островами. Отборочный турнир завершится для Эстонии в среду на выезде в Брюсселе, где и определится победитель в группе C.
Тимо Таммеаа стал лучшим бомбардиром эстонской сборной с 13 очками (+7), Стефан Кайбалд прибавил 10 (+8), Алекс Сааремаа и Март Наабер по 7 (+6 и +5 соответственно) и Альберт Хёрт 6 очков (+3).
Эстонская сборная набрала семь очков в гоуппе - шесть очков, благодаря победам над Фарерскими островами и одно после поражения 2:3 от Бельгии.
Судьба первого места в группе решится в следующую среду в Брюсселе. В финал ЧЕ попадают победители подгрупп и пять лучших сборных, занявших второе место из каждой из семи подгрупп.