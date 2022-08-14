ФОТО | Эстонская волейбольная сборная одержала очередную победу в отборочном матче

Эстонская волейбольная сборная продолжила отборочную серию чемпионата Европы 2023 года еще одной уверенной победой со счетом 3:0 (12, 16, 15) над Фарерскими островами. Отборочный турнир завершится для Эстонии в среду на выезде в Брюсселе, где и определится победитель в группе C.