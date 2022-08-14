„Ситуация почти как в Фукусиме, и не помогает никто“. Интервью с инженером оккупированной Запорожской АЭС

Имя и должность собеседника Би-би-си не раскрываются из соображений безопасности. Однако сделанные инженером заявления представляют общественно значимую информацию и подтверждаются свидетельствами других сотрудников Запорожской АЭС, с которыми Би-би-си удалось пообщаться ранее.

На станции ощущается острая нехватка персонала. А те сотрудники, что продолжают ходить на работу, страшно устали, подавлены и напуганы.

Корреспонденту Би-би-си Украина удалось пообщаться с одним из инженеров, работающих на Запорожской АЭС. Он говорит о регулярных обстрелах объектов станции именно с российской стороны. По его словам, стреляют, в частности, с одной из промышленных площадок ЗАЭС, ранее использовавшихся для размещения парогенераторов. Он также подтверждает минирование машинных залов ядерных реакторов.

Москва же заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, что дает россиянам формальный повод держать на станции своих военных и представителей Росатома.

МАГАТЭ, в задачи которой входит наблюдение за ситуацией на атомных АЭС по всему миру от имени ООН, уже выразила серьезную обеспокоенность этими рисками и призвала стороны конфликта проявить „максимальную сдержанность“ вблизи от ЗАЭС. Доступ на саму станцию для экспертов МАГАТЭ закрыт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спровоцированная Россией катастрофа на атомной электростанции будет означать „в сущности применение ядерного оружия“ - только без ядерного удара.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, „минирование Запорожской атомной электростанции и обстрелы этого объекта оккупантами обладают всеми признаками ядерного терроризма со стороны России“.

Вот уже больше недели, с 5 августа, территорию ЗАЭС постоянно обстреливают. И украинские власти уверяют, что делают это сами россияне.

Если разорвать оставшиеся линии, реакторы начнут быстро нагреваться. В таком случае вариантов развития событий два. Либо контролирующим АЭС россиянам удастся перебросить мощности АЭС, запитав от них собственную энергосистему, либо начинает быстро расти угроза ядерной катастрофы.

Но, самое главное, что российские военные разбивают линии электропередач, связывающие нас с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что „это якобы делает ВСУ“.

Приведу пример последних обстрелов. Разбили азотно-кислородную станцию. С одной стороны, избавиться от такого объекта - это катастрофа для станции. С другой стороны, этот объект не очень сильно влияет на корректную работу энергоблоков.

Они как вертухаи в СИЗО или сотрудники ФСБ бьют так, чтобы синяков не было, но ты запомнил навсегда.

Не угрожают. Представители Росатома два месяца просили нас провести им экскурсии по ЗАЭС. Они очень интересовались, а как у нас то или иное устроено. Говорили что-то об обмене опытом. Потом требовали карты ЗАЭС, даже ландшафтные. А затем начались обстрелы. Они знают, куда стрелять, чтобы было „больно“, но „не смертельно“.

Я лично видел обстрел с этой площадки, видел выход оттуда и куда прилетело. С момента „выхода“ до момента „прилета“ прошло не больше трех секунд. Каждый из сотрудников ЗАЭС это видел и слышал. И знает, откуда летит и куда.

На территории станции есть площадка, где хранятся тяжелые металлические конструкции, такие как свежие парогенераторы. Так вот, на нем сейчас расположены российские артиллерийские установки, которые обстреливают ЗАЭС, имитируя „прилеты“ из Никополя.

Чем глубже на территорию станции, тем более интересные объекты можно найти под эстакадой. У второго спецкорпуса иногда стоят БМ „Град“ с полностью загруженным боекомплектом.

Во-первых, на ЗАЭС находится огромное количество военной техники Российской Федерации. Большую часть инженерных машин, „Уралов“ и другого транспорта они загнали под переходные галереи, по которым персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки. В повседневной жизни эти галереи носят название „эстакады“.

Би-би-си: Насколько опасна ситуация на ЗАЭС сейчас? Где размещается российская армия? Вмешивается ли она в работу украинского персонала станции?

Опять же, наиболее вероятный сценарий на ЗАЭС - это перебивание всех линий подачи напряжения от ЗАЭС. Если станция не может выдать мощность - она останавливается. Но мы не можем просто выключить станцию. Требуется очень много энергии, чтобы питать насосы для охлаждения реактора. Это первый сценарий.

Би-би-си: Можно еще раз уточнить - если система охлаждения реакторов остановится и питания для насосов не будет, каким может быть масштаб катастрофы на ЗАЭС?

Такое впечатление, что они делают это, чтобы мы все уехали.

То есть россияне специально устраивают нам „блекаут“, чтобы потом нам „помочь“. Именно сейчас это очень близко. Может, завтра, может, послезавтра они разобьют последнюю линию.

Если мы вдруг „сядем на 0“, то есть случится „блэкаут“, нам нужно будет любое питание со „стороны“, чтобы питать насосы для охлаждения ядерного топлива.

В чем будет состоять их „помощь“? Они дадут нам план „соединения“ ЗАЭС с энергосистемой РФ через линию ЗАЭС-Мелитополь-Джанкой.

Они это знают. И что они делают? Они ломают высоковольтные линии, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины. И в то же время говорят нам: „Если „неонацисты из ВСУ сломают вам последнюю линию, мы готовы предоставить вам помощь“.

Без этого охлаждения будет страшная ядерная катастрофа. Нам нужно, чтобы хотя бы один энергоблок работал на любую энергосистему. Во-первых, это даст нам шанс когда-нибудь пустить другие энергоблоки. Во-вторых, это необходимо для предупреждения ядерной катастрофы.

Би-би-си: То есть реакторы перегреются - и это гарантированная катастрофа?

Это означает, что ни один энергоблок не выдает мощность „наружу“. Может показаться, что это ничего страшного, но есть одно „но“. Энергоблоку нужно электричество, чтобы работали насосы, охлаждающие ядерное топливо в реакторе или бассейне выдержки. Это очень долгий процесс.

Атомная электростация не может работать в никуда. Она должна куда-нибудь отдавать электроэнергию. Если вдруг все потребители исчезают - станция „захлебывается“, энергоблоки аварийно отключаются, и начинается так называемый „блекаут“.

Последствия таких обстрелов не слишком критичны для Украины в целом. Но роковые для ЗАЭС.

Второй сценарий: они могут взорвать машинный зал на работающем энергоблоке. Технически мы полностью готовы к этой нештатной ситуации. Мы знаем, что делать, у нас есть средства для ее ликвидации.

Но мы очень сильно устали. Люди истощены и испуганы.

Ядерное топливо - всегда горячее. Даже если оно отработано, в нем есть распадающиеся элементы, и поэтому всегда есть энерговыделение.

Если не уводить тепло от ядерного топлива, оно перегревается. Когда топливо перегревается, оно расширяется, как и любой материал при нагревании. ТВЭЛы, в которых оно размещено, трескаются. В воду и атмосферу выходит достаточно много радиоактивных газов. Это тот же радиоактивный йод.

Кроме газов, в воду попадают остатки отработанного топлива и куча радиоактивных изотопов разных металлов с очень долгим периодом полураспада.

На Чернобыль это не походило бы. Это ближе к тому, что произошло на Фукусиме.

Помощи от мира в этой ситуации нет. Каждый год к нам приезжают миссии МАГАТЭ и других международных организаций по атомной энергетике. Но когда случилось такое, они все стоят в стороне. Максимум, что мы слышим, - это слова о „глубокой обеспокоенности“.

Би-би-си: В чем именно может быть сходство с аварией на Фукусиме?

На Фукусиме случилась катастрофа, потому что землетрясение и цунами остановили возможность реактора охлаждаться. В результате произошел паровой взрыв в активной зоне, был разрушен конфайнмент, то есть герметичная зона реактора. Радиоактивные вещества попали наружу.

Этот сценарий может повториться на ЗАЭС: но причины - это не природная беда. Это обстрелы российской армии.

Мы провели ряд модернизаций, чтобы не допустить сценарий Фукусимы на ЗАЭС. Половина из этих систем безопасности приводится в действие благодаря персоналу. А он сегодня вынужден бежать из Энергодара, потому что на первом месте - собственная реальная безопасность. Люди - под постоянными обстрелами. И вот это может сыграть роковую роль.