14.08.2022, 09:21
Литва поддержала предложение о запрете въезда россиянам в Евросоюз(23)
„Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС“, — цитирует BNS заявление главы литовского МИДа.
После вторжения российских войск в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России. Аналогично поступили Латвия и Эстония. Последняя также запретила с 18 августа въезжать на свою территорию россиянам по эстонским шенгенским визам.
В августе некоторые страны Евросоюза официально вынесли на обсуждение предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может согласиться с таким предложением.