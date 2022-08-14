За рубежом
14.08.2022, 09:21

Литва поддержала предложение о запрете въезда россиянам в Евросоюз

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Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

Литва поддерживает решение властей Эстонии о запрете на въезд россиянам в страну и считает, что его можно распространить на весь ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет „Медуза“.

„Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС“, — цитирует BNS заявление главы литовского МИДа.

После вторжения российских войск в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России. Аналогично поступили Латвия и Эстония. Последняя также запретила с 18 августа въезжать на свою территорию россиянам по эстонским шенгенским визам.

В августе некоторые страны Евросоюза официально вынесли на обсуждение предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может согласиться с таким предложением.


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