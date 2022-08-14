Еще один кризис в Европе. Как жара и засуха тормозят подорванную агрессией России экономику ЕС

Представляя прогноз в начале июля, чиновники и экономисты ЕС ни разу не упомянули ни засуху, ни жару. И без них проблем было достаточно.

Еще в начале лета Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз и предупредила, что рост европейского ВВП остановился по меньшей мере до конца текущего года, а в следующем году в целом не превысит 1,5%, тогда как еще весной ЕС рассчитывал на 2,3%.

Такие счета как никогда не по карману европейцам. Они уже полгода живут в кризисе.

Счет климатическим убыткам 2022 года идет на десятки миллиардов евро, даже если ущерб не превысит 0,2% ВВП, поскольку Западная Европа в этом году должна произвести товаров и услуг примерно на 20 трлн евро.

Пшеницу собрать успели, а вот урожай винограда, кукурузы и подсолнечника под угрозой. Оливки не уродились, гидроэлектростанции остановились, воду животным на альпийские пастбища завозят армейскими вертолетами.

Еще больший урон засуха и жара нанесли Франции и Италии - второй и третьей экономикам ЕС. Самая длинная итальянская река По почти пересохла, а ее французский аналог - Луара - того и гляди разделит судьбу Рейна. Во Франции - ключевой сельскохозяйственной державе Европы - июль оказался самым засушливым в истории: за весь месяц там выпало всего 9 мм дождя, в десять раз меньше обычного.

По Рейну возят нефтепродукты, металл и сырье. Когда он пересох в 2018 году, немецкая экономика недосчиталась 0,2% роста. Сейчас экономисты прочат ущерб до 0,5% ВВП, что в нынешних ценах - более 20 млрд евро.

В пятницу Англия официально объявила засуху на значительной части острова, а вечером того же дня тревожные новости пришли уже с континента. Уровень воды в главной европейской водной артерии - реке Рейн - упал ниже 40 см, что сделало ее практически непригодной для судоходства.

Мало засухи, так еще и жара. Этим летом Европа переживает уже третью волну экстремальных температур. Даже в прохладной Британии впервые в истории стукнуло 40 градусов.

Европейские реки пересохли, урожай увял, леса горят, а работники прячутся в тень. Ровно половина территории ЕС и Великобритании сейчас переживает засуху, согласно оценкам Еврокомиссии.

В Европе пересохли самые длинные реки Германии и Италии Рейн и По, а французская Луара стремительно приближается к критической отметке.

Вот примерный список проблем, с которыми столкнулась Европа из-за жары и засухи 2022 года.

„Экосистема меняется. Меняется целиком и очень, очень быстро - быстрее, чем предвидели ученые еще несколько лет назад“, - сказал он в интервью агентству Рейтер.

Его уверенность разделяет глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер. Он ссылается на замеры температур земной поверхности из космоса спутниками Sentinel-3 европейской программы Copernicus. Этим летом они зафиксировали 45°C в Англии, 50°C во Франции и 60°C в Испании.

„Страны, где в целом привыкли к жаре и пожарам, столкнулись с тем же, но уже в экстремальном масштабе“, - сказал Би-би-си член ученого совета при ЕС Мартен ван Аалст и назвал изменение климата причиной аномального лета в Средиземноморье и Великобритании.

Ученые давно предупреждали, что вызванное человеком потепление нарушает климатическое равновесие и приводит к погодным „качелям“ - зимой все чаще потопы, ураганы и морозы, а летом - засуха и жара, а вместо питательного дождя - разрушительные ливни с градом.

Если кратко - виновато изменение климата. А в изменении климата виноваты люди .

Цены на продовольствие и энергоносители взлетели еще выше, ЕС столкнулся с притоком миллионов беженцев и энергетическим кризисом, который в некоторых странах уже перерос в политический. И вот теперь вместо того, чтобы решать старые проблемы, европейцам приходится срочно заливать новый пожар.

Потом Кремль пошел энергетической войной на ЕС , сократил поставки газа. А в конце зимы Владимир Путин отправил войска завоевывать Украину.

Сначала Европа столкнулась с рекордной инфляцией после ковидной пандемии из-за дефицита предложения товаров и рабочей силы на фоне резкого роста спроса на всё со стороны отпущенных на волю граждан и вернувшегося к работе бизнеса.

Баржи и танкеры частично еще могут ходить по ним, но далеко не полностью загруженными, поэтому перевозка сырья (угля, мазута, стали) и готовой продукции (оборудования, машин) обходится дороже и постепенно становится нерентабельной.

В итоге немецкие и итальянские заводы и электростанции вынужденно жгут больше дорогого газа, чем подрывают планы ЕС сэкономить его на зиму. А то и вовсе закрываются, несут убытки и повышают цены - и этим еще больше тормозят европейскую экономику.

Франция, Испания и Британия уже ввели ограничения на воду для граждан, фермеров и промышленности, а Италия, Португалия и Польша, среди прочих, настоятельно рекомендовали экономить воду.

Еврокомиссия призвала не сбрасывать сточные воды в реки, а использовать очищенную городскую канализацию для полива полей.

Энергетика

Недостаток воды привел к падению выработки электроэнергии на европейских гидроэлектростанциях примерно на 20%. Сильнее других пострадали Испания и Италия, но проблемы не ограничены южной Европой.

В Норвегии пересыхают водохранилища. В результате ГРЭС производят меньше электроэнергии, а Норвегия традиционно экспортирует ее в Германию и Великобританию. Теперь же они вынуждены жечь газ и уголь.

Все это надолго. Даже если осень будет дождливой, в чем синоптики пока сильно сомневаются, для восполнения водохранилищ потребуется еще и мокрая зима.

На помощь могли бы прийти французские атомные станции, однако помимо дежурных летних остановок на профилактику, АЭС единственной ядерной державы ЕС страдают от жары - температура воды в реках слишком высока для охлаждения реакторов.

Не беда, ведь раз над всей Испанией и остальным ЕС безоблачное небо, поможет солнечная энергетика! Но нет. Солнечные батареи рассчитаны на 25°C, и на жаре их эффективность падает.

Оливки

Из-за жары оливки не уродились в Испании, а она производит половину всего оливкового масла в мире. В Италии и Португалии тоже неурожай из-за засухи. Поскольку воды нет, деревья не дают молодых побегов, и урожай следующего года также под вопросом.