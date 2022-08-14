14.08.2022, 10:00
ФОТО и ВИДЕО | „Люди выбегали на улицу в одеялах“. В Таллинне в пожаре пострадали три человека, двое из которых - дети(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сегодня ночью недалеко от Кадриорга в Таллинне произошел пожар, в котором пострадали люди.
Как сообщил RusDelfi очевидец, люди выбегали на улицу в одеялах.
Ночью чуть позже полуночи центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Лийваоя в Таллинне.
Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.
Три человека, из которых двое детей, были доставлены в больницу для проверки здоровья. Скорая на месте осмотрела и жителей соседних квартир. Причины возгорания неясны.
Спасатели потушили пожар к 02:02.
В воскресенье утром место происшествия выглядело так: