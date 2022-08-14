ФОТО и ВИДЕО | „Люди выбегали на улицу в одеялах“. В Таллинне в пожаре пострадали три человека, двое из которых - дети

Как сообщил RusDelfi очевидец, люди выбегали на улицу в одеялах.

Ночью чуть позже полуночи центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Лийваоя в Таллинне.

Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.

Три человека, из которых двое детей, были доставлены в больницу для проверки здоровья. Скорая на месте осмотрела и жителей соседних квартир. Причины возгорания неясны.

Спасатели потушили пожар к 02:02.

В воскресенье утром место происшествия выглядело так: