Новости Эстонии
13.08.2022, 22:03

Михаил Кылварт на съезде партии: очень важно сохранить единство

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Keskerakonna XIX kongress
Keskerakonna XIX kongress
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Юри Ратас сохранил пост лидера центристов. На съезде партии в Тарту он с существенным перевесом голосов обошел своего конкурента, главу тартуского партийного округа, Яана Тоотса, пишет rusERR.

Михаил Кылварт уверен, что в критические моменты очень важно сохранить единство и способность к диалогу.

„Нынешний конгресс, выборы председателя - это как раз была хорошая возможность внутри партии еще раз обсудить важнейшие моменты идеологии, планы, а самое главное необходимость быть более понятными и более конкретными для своих избирателей“, - отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт.

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