13.08.2022, 22:03
Михаил Кылварт на съезде партии: очень важно сохранить единство(12)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Юри Ратас сохранил пост лидера центристов. На съезде партии в Тарту он с существенным перевесом голосов обошел своего конкурента, главу тартуского партийного округа, Яана Тоотса, пишет rusERR.
Михаил Кылварт уверен, что в критические моменты очень важно сохранить единство и способность к диалогу.
„Нынешний конгресс, выборы председателя - это как раз была хорошая возможность внутри партии еще раз обсудить важнейшие моменты идеологии, планы, а самое главное необходимость быть более понятными и более конкретными для своих избирателей“, - отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт.