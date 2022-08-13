Михаил Кылварт на съезде партии: очень важно сохранить единство

Михаил Кылварт уверен, что в критические моменты очень важно сохранить единство и способность к диалогу.

„Нынешний конгресс, выборы председателя - это как раз была хорошая возможность внутри партии еще раз обсудить важнейшие моменты идеологии, планы, а самое главное необходимость быть более понятными и более конкретными для своих избирателей“, - отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт.