13.08.2022, 21:33
Мартин Хельме: для получения дешевой электроэнергии было бы достаточно всего одного решения правительства(50)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Энергетический рынок безнадежно рухнул по самым разным причинам, и пока эти причины не будут устранены, ситуация не может улучшиться.
Основная причина – безумная и невменяемая зеленая политика, которая вот уже несколько десятилетий убивает нормальное производство энергии под бременем правил и налогов. В результате в Европе возник очень большой дефицит предложения, то есть дефицит энергии.
Тот факт, что Россия в настоящее время использует энергию как политическое и экономическое оружие против Европы, возможен только потому, что Европа (особенно Германия) лицемерно подняла свои выбросы CO2 за границу и поставила себя в энергетическую зависимость от России.