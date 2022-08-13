Мартин Хельме: для получения дешевой электроэнергии было бы достаточно всего одного решения правительства

Основная причина – безумная и невменяемая зеленая политика, которая вот уже несколько десятилетий убивает нормальное производство энергии под бременем правил и налогов. В результате в Европе возник очень большой дефицит предложения, то есть дефицит энергии.

Тот факт, что Россия в настоящее время использует энергию как политическое и экономическое оружие против Европы, возможен только потому, что Европа (особенно Германия) лицемерно подняла свои выбросы CO2 за границу и поставила себя в энергетическую зависимость от России.

Вместо нормального, надежного и дешевого производства в самой Европе (газ, сланец, уголь, атомная энергетика) годами вкладываются абсурдные суммы в так называемую возобновляемую энергетику, и кто-то должен за эти вложения платить. Результатом такой политики является гораздо более дорогое электричество в меньшем объеме, которое, к тому же, доступно только в хорошую погоду.