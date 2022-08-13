13.08.2022, 19:51
Танель Кийк займет пост вице-мэра Таллинна(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Бывший министр Танель Кийк (Центристская партия) станет вице-мэром Таллинна.
"Я дал свое согласие мэру Михаилу Кылварту стать вице-мэром Таллинна“, — подтвердил сегодня Delfi Танель Кийк.
Кийк сообщил, что согласно договору, подписанному с Кылвартом, он как вице-мэр будет отвечать за те же сферы, что и Андрей Новиков, недавно покинувший эту должность: городское имущество и транспорт.
Пока неизвестно, когда Кийк официально вступит в должность. "Это зависит от графика работы городского собрания“, - отметил он.