Новости Эстонии
13.08.2022, 19:51

Танель Кийк займет пост вице-мэра Таллинна

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ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Бывший министр Танель Кийк (Центристская партия) станет вице-мэром Таллинна.

"Я дал свое согласие мэру Михаилу Кылварту стать вице-мэром Таллинна“, — подтвердил сегодня Delfi Танель Кийк.

Кийк сообщил, что согласно договору, подписанному с Кылвартом, он как вице-мэр будет отвечать за те же сферы, что и Андрей Новиков, недавно покинувший эту должность: городское имущество и транспорт.

Пока неизвестно, когда Кийк официально вступит в должность. "Это зависит от графика работы городского собрания“, - отметил он.

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