Уровень воды в Рейне упал до критической отметки. Это может привести к перебоям с доставкой топлива по всей Европе

В пятницу в районе гидрометрической станции Кауб, которая считается самым важным местом для измерения глубины Рейна, уровень воды упал до критических 40 сантиметров. Этот уровень является мерой судоходства, а не фактической глубины реки.

Низкий уровень воды в реке не позволяет баржам загружать полные объемы, а также нарушает их движение по Рейну. В этом году проблема встает особенно остро, так как Европа уже страдает от нехватки энергоресурсов, вызванной войной России в Украине.

По официальным данным, отметка критического уровня была установлена в 2007 году. Согласно прогнозам, уровень воды продолжит снижаться на всем продолжении реки и уже к понедельнику ожидается уменьшение до 33 см.

Рейн веками был опорой немецкой, голландской и швейцарской экономики. Снижение уровня воды крайне негативно отражается на судоходстве. Так, в наши дни из-за засухи уровень воды упал до такой степени, что главное узкое место реки стало непроходимым. Это, в свою очередь, препятствует транспортировке дизельного топлива и угля.

Снижение уровня воды крайне негативно отражается на судоходстве. При низком уровне воды приходится снижать количество перевозимых грузов на судах. В связи с этим специалисты опасаются, что в определенный момент грузовые перевозки могут стать экономически невыгодными.

Обеспокоены также и экологи, которые фиксируют увеличение температуры воды, что может крайне негативно отразиться на фауне рек. Например, в связи с засухой массовое вымирание рыб наблюдается в реке Одер.

Дунай протяженностью 2850 километров, протекающий по Центральной Европе и впадающий в Черное море, забит, из-за чего большие проблемы сейчас с перевозкой зерна. В Болгарии, Румынии и Сербии ведутся аварийные работы по углублению дна, а суда вынуждены простаивать в ожидании очистки каналов. Наиболее критические места находятся в районе Зимничи вдоль румынско-болгарской границы.