13 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ходе наступательных действий РФ и непризнанных республик Донбасса под полный контроль взят населенный пункт Пески под Донецком. "В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики“, — сообщили в Минобороны России.



Поселок Пески расположен к северо-западу от Донецка, он граничит с Куйбышевским районом города. Бои за поселок Пески между вооруженными силами Украины и непризнанной ДНР шли также в 2014–2015 годах, тогда Киеву удалось вернуть контроль над населенным пунктом.