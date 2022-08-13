За рубежом
13.08.2022, 17:50

Минобороны России сообщило о полном контроле над поселком Пески. Его называли мощнейшим укрепрайоном Украины на Донбассе

 
ФОТО: AFP, BULENT KILIC | Scanpix

Украина эту информацию (пока) не подтверждает.

13 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ходе наступательных действий РФ и непризнанных республик Донбасса под полный контроль взят населенный пункт Пески под Донецком. "В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики“, — сообщили в Минобороны России.

Поселок Пески расположен к северо-западу от Донецка, он граничит с Куйбышевским районом города. Бои за поселок Пески между вооруженными силами Украины и непризнанной ДНР шли также в 2014–2015 годах, тогда Киеву удалось вернуть контроль над населенным пунктом.

RusDelfi
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