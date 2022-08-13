В Таллинне на Лаагна теэ произошла тяжелая авария, погиб 31-летний мотоциклист

„Авария произошла около 15:00 недалеко от центра Ümera, где столкнулись автомобиль Seat и мотоцикл Honda“, — сообщил Delfi дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Каро.

По предварительным данным, на участке по адресу Лаагна теэ 80 мотоциклист не справился с управлением, в результате чего упал и ударился об столб.

"При этом мотоцикл Honda столкнулся с автомобилем Seat, ехавшим в том же направлении, за рулем которого находился 43-летний мужчина. Водитель Seat был трезв и имел право управлять автомобилем, он не пострадал“.

Медики пытались реанимировать мотоциклиста на месте, но, к сожалению, это не помогло.

"В ходе разбирательства мы установим, как именно произошло ДТП и что привело к тому, что мужчина потерял управление транспортным средством. Мы призываем всех участников дорожного движения быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и всегда пользоваться защитными средствами“, — сказал руководитель Ида-Харьюского полицейского участка Сандер Лейнберг.

По данным полиции, сразу после ДТП на месте находился русскоязычный мужчина, который помог вытащить ключ из замка зажигания мотоцикла. Полиция просит мужчину и других свидетелей связаться с полицией, позвонив по номеру 112 или написав по адресу pohja.lmt@politsei.ee