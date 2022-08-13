Рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили рейтинг Украины до ограниченного дефолта

Глобальные рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до ограниченного и выборочного дефолта из-за отсрочки погашения внешнего долга страны. Об этом говорится на сайтах рейтинговых агентств.

Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с „C“ до „RD“ (ограниченный дефолт).

„Запрос согласия на отсрочку погашения внешнего долга Украины на два года был согласован с необходимой долей держателей облигаций и вступил в силу 11 августа. Fitch считает, что это завершение обмена проблемных долгов и поэтому снизило РДЭ до „RD“, - отметили в агентстве.

S&P снизило рейтинг Украины до „SD“ (выборочный дефолт) из-за принятой реструктуризации долга.

„Украина получила согласие необходимого большинства владельцев своих еврооблигаций на отсрочку платежей по обслуживанию долга на 24 месяца. Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы считаем сделку проблемной и равнозначной дефолту“, - сообщили в агентстве S&P.