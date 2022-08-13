13.08.2022, 16:25
Литва поддерживает решение Эстонии о запрете на въезд в ЕС для россиян(10)
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Литва поддерживает решение властей Эстонии о запрете на въезд в страну для граждан РФ, однако считает, что ограничения работают более эффективно, если они приняты на уровне ЕС, пишет Deutsche Welle.
В настоящий момент Институты Литвы, ответственные за такие сферы, как государственная безопасность, выдача виз и пограничный контроль, проводит оценку решений, принятых Эстонией и Латвией.
"Первая оценка соответствующих институтов говорит о том, что решения Эстонии и Латвии по сущности очень похожи на ограничения, которые сейчас действуют в Литве“, - указал литовский МИД.