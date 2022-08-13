Литва поддерживает решение Эстонии о запрете на въезд в ЕС для россиян

В настоящий момент Институты Литвы, ответственные за такие сферы, как государственная безопасность, выдача виз и пограничный контроль, проводит оценку решений, принятых Эстонией и Латвией.

"Первая оценка соответствующих институтов говорит о том, что решения Эстонии и Латвии по сущности очень похожи на ограничения, которые сейчас действуют в Литве“, - указал литовский МИД.