Район Кесклинн устраивает обмен книгами – "Моя старая – твоя новая“(1)
Как уже принято, во вторую субботу сентября в Кадриорге пройдет фестиваль литературной улицы. Управа района Кесклинн организует на фестивале рынок бесплатных книг.
"15 августа мы начнем принимать книги для фестиваля литературной улицы, который состоится в сентябре этого года“, - рассказала старейшина центра города Моника Хауканымм. "Любой желающий может принести в зал обслуживания районной управы до пяти книг. Надеемся, что благодаря акции „Моя старая – твоя новая“ удастся собрать много интересных книг, которые принесут посетителям фестиваля массу удовольствия“.
Книги будут приниматься в зале обслуживания управы Кесклинн (ул. Нунне 18) в будние дни (пн. 8:15 – 18:00, вт.–чт. 8.15 – 17.00, пт. 8.15 – 16.00).
В рамках фестиваля литературной улицы можно будет как и взять новые книги, так и отдать старые.
Ставший уже традицией фестиваль литературной улицы пройдет в Кадриорге на улице Койдула уже в шестой раз. В этом году мероприятие состоится в субботу, 10 сентября. Начнется фестиваль открытием мемориальной доски на доме, в котором провела своё детство Эллен Нийт. Также в этот день пройдут презентации книг, публичные записи литературных и культурных дискуссий, встречи с писателями и открытые чтения. Кроме того, можно будет насладиться музыкой и театральными постановками.