Район Кесклинн устраивает обмен книгами – "Моя старая – твоя новая“

"15 августа мы начнем принимать книги для фестиваля литературной улицы, который состоится в сентябре этого года“, - рассказала старейшина центра города Моника Хауканымм. "Любой желающий может принести в зал обслуживания районной управы до пяти книг. Надеемся, что благодаря акции „Моя старая – твоя новая“ удастся собрать много интересных книг, которые принесут посетителям фестиваля массу удовольствия“.

Ставший уже традицией фестиваль литературной улицы пройдет в Кадриорге на улице Койдула уже в шестой раз. В этом году мероприятие состоится в субботу, 10 сентября. Начнется фестиваль открытием мемориальной доски на доме, в котором провела своё детство Эллен Нийт. Также в этот день пройдут презентации книг, публичные записи литературных и культурных дискуссий, встречи с писателями и открытые чтения. Кроме того, можно будет насладиться музыкой и театральными постановками.