Поддержавшая войну олимпийская чемпионка направила президенту МОК горький комментарий(24)
Российская лыжница Вероника Степанова, завоевавшая золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине в этом году, направила президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху горький привет.
21-летняя Степанова рассказала в Instagram о своей мечте, связанной с зимними Олимпийскими играми 2026 года.
„Я вам, господин Бах, обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы, а никто другой мне медаль на будущих Играх вручили! Не знаю как вам, а мне особое удовольствие доставит ваше лицо при этом увидеть“, — написала Степанова.
При этом россиянка также опубликовала снимок статьи немецкой газеты Bild, где было написано, что именно Бах стоит за жесткими решениями МОК. А именно, после начала войны в Украине МОК выступил с обращением к спортивным федерациям, где подчеркнул, что спортсменов из России и Белоруссии нельзя допускать к участию в международных соревнованиях. Кроме того, после начала войны Олимпийский комитет отобрал подаренную им в 2001 году почетную медаль у президента России Владимира Путина.
В статье в Bild, Бах также подчеркнул свое желание, чтобы спорт не становился системой санкций и контрсанкций. Например, он не любит бойкотов Олимпийских игр, потому что МОК — действительно глобальная организация.
„Как всемирная организация, мы должны помнить: санкции против России ввело менее 50 стран мира. То есть у нас около 150 национальных олимпийских комитетов в составе МОК, правительства которых не вводили никаких санкций против России. И нас спрашивают: почему вы так реагируете? Только потому, что они в Европе? Что вы сделали по поводу Йемена, Как насчет Афганистана? А Эфиопия, Мали? Мы должны увидеть и это мировоззрение. Мы не должны поддаваться всем этим политическим санкциям и политическим бойкотам“, — заявил Бах в интервью изданию Bild.
Степановой понравился этот комментарий. Он написал в Instagram: „Теперь ждём, чтобы дела за словами последовали“.
Степанова — одна из тех спортсменок, которая публично выразила поддержку Путину и войне в Украине.
Степанова выступила, когда Путин принимал медалистов Олимпийских игр в Пекине. „В моих глазах Россия снова стала сильной, гордой и успешной страной. Мы снова идем верным курсом и победим так же, как выиграли на Олимпийских играх. Большое спасибо нашему президенту, который высоко держит флаг нашей страны“, — сказала тогда Степанова.
Позже лыжница назвала зарубежных спортивных журналистов наивными, поскольку они были удивлены ее выступлением. „Слушайте и обратите внимание: мы, русские, хотим для своей страны всего самого лучшего. Одно из наших убеждений – поддержать Родину в неспокойное время. Если вам, уважаемые западные журналисты, трудно это понять, то, может быть, вам стоит подумать самим, почему мы так уверены, что преодолеем все трудности. И, может быть, пора перестать верить в те мифы, которые вы сами создали в западных СМИ“, — сказала Степанова.