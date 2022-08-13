Поддержавшая войну олимпийская чемпионка направила президенту МОК горький комментарий

21-летняя Степанова рассказала в Instagram о своей мечте, связанной с зимними Олимпийскими играми 2026 года.

„Я вам, господин Бах, обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы, а никто другой мне медаль на будущих Играх вручили! Не знаю как вам, а мне особое удовольствие доставит ваше лицо при этом увидеть“, — написала Степанова.

При этом россиянка также опубликовала снимок статьи немецкой газеты Bild, где было написано, что именно Бах стоит за жесткими решениями МОК. А именно, после начала войны в Украине МОК выступил с обращением к спортивным федерациям, где подчеркнул, что спортсменов из России и Белоруссии нельзя допускать к участию в международных соревнованиях. Кроме того, после начала войны Олимпийский комитет отобрал подаренную им в 2001 году почетную медаль у президента России Владимира Путина.

В статье в Bild, Бах также подчеркнул свое желание, чтобы спорт не становился системой санкций и контрсанкций. Например, он не любит бойкотов Олимпийских игр, потому что МОК — действительно глобальная организация.

„Как всемирная организация, мы должны помнить: санкции против России ввело менее 50 стран мира. То есть у нас около 150 национальных олимпийских комитетов в составе МОК, правительства которых не вводили никаких санкций против России. И нас спрашивают: почему вы так реагируете? Только потому, что они в Европе? Что вы сделали по поводу Йемена, Как насчет Афганистана? А Эфиопия, Мали? Мы должны увидеть и это мировоззрение. Мы не должны поддаваться всем этим политическим санкциям и политическим бойкотам“, — заявил Бах в интервью изданию Bild.

Степановой понравился этот комментарий. Он написал в Instagram: „Теперь ждём, чтобы дела за словами последовали“.

Степанова — одна из тех спортсменок, которая публично выразила поддержку Путину и войне в Украине.