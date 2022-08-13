Иранские женщины протестуют против проверок на девственность

„Ты обманом заставила меня на себе жениться, скрыв от меня, что не девственница! Никто бы на тебе не женился, если бы знал правду“, - кричал муж Мариам после их первой брачной ночи, не обнаружив следов крови на простыне.

Мариам пыталась уверить мужа, что он ее первый мужчина и раньше она ни разу сексом не занималась, но он ей не верил и требовал предоставить медицинский сертификат, подтверждающий факт девственности.

В Иране это обычная история. Многие девушки после помолвки идут к доктору, чтобы тот официально засвидетельствовал тот факт, что они еще не начали половую жизнь.

И это несмотря на то, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, „сертификат девственности“ не имеет под собой научной медицинской основы. Так, например, в сертификате Мариам сказано, что ее девственная плева „эластичного типа“, то есть при проникновении она лишь растягивается, но не разрывается, так что крови вполне может и не быть.

„Это больно задело мою гордость, - с горечью говорит Мариам. - Я была ни в чем не виновата, но муж продолжал меня оскорблять. В какой-то момент я больше просто не могла этого вынести, поэтому напилась таблеток, чтобы покончить с собой“.

Мариам вовремя доставили в больницу, и ее удалось спасти.

„Никогда не забуду эти черные дни. В то время я потеряла почти 20 килограммов“, - рассказывает Мариам.

Протесты против проверки на девственность

Истории, подобные рассказанной Мариам - страшная реальность для многих иранских женщин, поскольку их семьи озабочены сохранением целомудрия девушки до замужества. Это ценность, которая глубоко укоренена в консервативной культуре.

Однако недавно положение дел начало меняться. Не только женщины, но и мужчины в Иране начали все чаще выступать против практики „подтверждения девственности“.

Опубликованную в ноябре прошлого года соответствующую петицию за первый же месяц подписали около 25 тысяч человек. Так широко и открыто тесты на девственность в Иране еще не обсуждались никогда.