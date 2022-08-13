Глава Литовской федерации фигурного катания: мне как маме Повиласа Ванагаса очень больно

„Мне как президенту Литовской федерации фигурного катания и особенно как маме Повиласа Ванагаса, очень больно, разрывается сердце и тревожно из-за решения, принятого моими детьми. Искренне прошу прощения у тех людей, которым это причинило боль и разочаровало. Но я не могу указывать или приказывать своим взрослым детям, хотя пыталась аргументировать, путем дискуссий и долгих споров изложить свою четкую и недвусмысленную позицию по этому вопросу“, - говорится в открытом письме Л. Ванагене.



По словам Л. Ванагене, эта трагедия застала неожиданно. После начала войны Повилас и Маргарита немедленно вернулись в Литву. Твердо выражали поддержку Украине и ее людям. Л. Ванагене напоминает, что Повилас живет в Москве с 18 лет, 34 года он и его жена Маргарита создавали свое будущее не в Литве.

„Понимаю, что нелегко так вдруг все бросить и уехать, кардинально изменить свою жизнь. Наверное, именно эти обстоятельства и определили их решение. Не собираюсь их оправдывать, они взрослые люди и сами отвечают за свои действия“, - пишет Л. Ванагене.



Она надеется, что решение Повиласа и Маргариты не будет отождествляться с Литовской федерацией фигурного катания и ее спортсменами, так как активную спортивную карьеру Повилас и Маргарита завершили 16 лет назад и никак не связаны с деятельностью Литовской федерации фигурного катания. Как уже сообщалось, председатель парламентского Комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас заявил, что гражданство Литвы было предоставлено М. Дробязко как подарок и его можно забрать. Особенно если действия лица, получившего литовское гражданство, не соответствуют особо важным принципам страны, подчеркнул политик. Он считает, что выступление лучшей за всю историю Литвы танцевальной пары на льду на мероприятии жены рупора Кремля было бы достаточным основанием начать дискуссию о лишении М. Дробязко гражданства Литвы, предоставленного ей в 1992 году. Офис президента, как ответственное учреждение, могло бы обсудить этот вопрос, сказал С. Шедбарас.

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