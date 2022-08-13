ФОТО | В Латвии открыли первый в странах Балтии магазин Spar

Площадь первого магазина - 720 квадратных метров. При магазине расположена специальная пекарня.

„Мы с радостью делаем первый шаг на пути к нашей цели, которой планируем достичь за пять лет, и открываем первый из как минимум 200 запланированных магазинов сети Spar в Латвии. Мы высоко ценим наших партнеров, которые согласились со всеми нашими идеями, и общими усилиями мы вложили большой труд в открытие первого магазина. Здесь будет доступна продукция и местных производителей, и ассортимент бренда Spar. Этот магазин будет чем-то больше, чем просто место торговли, так как одну из его стен украсят эскизы работ местного художника“, – рассказывает председатель правления Spar Latvija Андрис Вилцмейерс.

В торжественном открытии первого магазина также приняли участие член правления Skarleta Артур Габалиньш и председатель Салдусской краевой думы Марис Зустс.

Spar в Салдусе - магазин среднего размера для живущих неподалеку покупателей со всеми необходимыми в повседневной жизни товарами – это самый популярный формат магазинов в сети. В честь местных ценностей в салдусском магазине Spar в сотрудничестве с Салдусским исторически-художественным музеем им. Яниса Розенталса создана стена работ этого художника, на которой изображены эскизы произведений Розенталса.

Как уже ранее сообщалось, Spar – ведущая в мире автономная сеть розничной торговли продуктами питания. Компания начала свою деятельность в 1932 году с одного магазина в Нидерландах, а сейчас в ее сеть входят более 13 500 магазинов в 48 странах мира, ежедневно обслуживая 14,5 млн клиентов. В 2020 году был открыт 181 новый магазин, а оборот сети составил 39,8 млрд евро.