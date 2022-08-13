Смерть на хоккее. Кто погиб из-за полученных в матчах травм
В истории хоккея зафиксировано считанное количество смертей игроков, вызванных травмами в ходе игры или тренировки. „РБК Спорт“ вспомнил громкие случаи смерти хоккеистов из-за полученных на играх или тренировках травм.
Хоккеист юношеской команды СКА 2008 года Всеволод Малков скончался из-за травмы, полученной в результате попадания шайбы в грудь. Трагедия произошла 11 августа. Во время одного из упражнений после броска защитника шайба попала Малкову в грудь в область сердца. Врач команды оказал хоккеисту первую помощь и вызвал скорую, которая провела все реанимационные мероприятия.
Билл Мастертон, Канада ,15 января 1968-го (29 лет), НХЛ
Мастертон выступал за „Миннесоту Норд Старз“ (в 1993-м клуб переедет в Даллас). В первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с „Оклендом“ Мастертон столкнулся с защитниками Ларри Кэхэном и Роном Харрисом, после чего форвард при падении ударился головой о лед. В тот период игроки выступали без шлемов — шлем, вероятно, спас бы его. В результате он умер через два дня из-за отека мозга.
В этом же году руководство НХЛ учредило приз имени Билла Мастертона за высокое спортивное мастерство и верность хоккею, который вручается по итогам голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов.
Людек Чайка, Чехословакия, 14 февраля 1990-го (26 лет), Чемпионат Чехословакии
Защитник „Злина“ Людек Чайка 5 января 1990 года за две минуты до конца гостевого матча чемпионата Чехословакии с „Кошице“ в попытке коснуться шайбы первым, чтобы избежать проброса, потерял равновесие и на большой скорости ударился головой о борт. Столкновение привело к перелому шейных позвонков с повреждением спинного мозга. Через 40 дней он скончался. После этого случая Международная федерация хоккея изменила правила проброса, который теперь определялся после пересечения шайбой линии параллельно воротам.
Дон Сандерсон, Канада, 2 января 2009-го (21 год), Юниорская канадская лига
Защитник „Уитби Данлопс“ Дон Сандерсон 12 декабря 2008 года потерял сознание после удара головой о лед во время матча Юниорской хоккейной лиги Онтарио (входит в Юниорскую канадскую лигу, ведущую в стране). Спустя три недели он умер.
Максим Копосов, Россия, 17 февраля 2012-го (16 лет), Юношеская хоккейная лига России
16-летний хоккеист юношеской команды „Олимпия“ из Кирово-Чепецка Максим Копосов потерял сознание и впал в кому 11 февраля 2012 года после попадания шайбы в матче со сверстниками из пензенского „Дизеля“. Он умер спустя шесть дней.
Дмитрий Учайкин, Россия, 31 марта 2013-го (32 года), Чемпионат Казахстана
Дмитрий Учайкин, известный по выступлению за хабаровский „Амур“ в чемпионате России и Континентальной хоккейной лиге, получил смертельную травму, будучи игроком казахстанского „Эртис-Павлодара“.
Во втором матче полуфинала плей-офф чемпионата Казахстана 27 марта 2013 года Учайкин попал под силовой прием литовского нападающего „Арыстана“ Донатаса Кумеляускаса. После удара в голову игрок „Иртыша“ провел несколько смен, но затем почувствовал себя плохо, переоделся и уехал домой. Ночью ему стало плохо, и 32-летний россиянин впал в кому. Спустя несколько дней он умер.
Александр Орехов, Россия, 2 февраля 2016-го (16 лет), Юниорская хоккейная лига России
Игрок команды новокузнецкого „Металлурга“ Александр Орехов повредил шейный позвонок после попадания шайбы в шею 14 января в матче Юниорской хоккейной лиги с новосибирской „Сибирью“. В результате Орехов потерял сознание, через полмесяца он умер.
Тимур Файзутдинов, Россия, 16 марта 2021-го (19 лет), Молодежная хоккейная лига
В марте 2021 года игрок МХЛ „Динамо Санкт-Петербург“ Тимур Файзутдинов скончался в больнице после попадания шайбы в голову.
Трагедия произошла в матче плей-офф МХЛ между „Динамо“ и „Локо“. После попадания шайбы в голову Файзутдинов был доставлен в ярославскую больницу прямо с арены. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, через три дня он скончался.
На счету Файзутдинова 200 матчей за „Динамо“ из Санкт-Петербурга. Он являлся капитаном команды.
Валентин Родионов, Россия, 27 ноября, 2021 года (16 лет), Юниорская хоккейная лига России
Защитник молодежного команды московского „Динамо“ и юниорской сборной России Валентин Родионов умер в ноябре 2021 года после потери сознания во время матча Открытого первенства Москвы с ЦСКА.
Он получил травму, ударившись головой о борт после силового приема. После смены 16-летний хоккеист вернулся на скамейку и потерял сознание.
Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего экстренно прооперировали в Морозовской детской городской клинической больницы. У Родионова диагностировали отек головного мозга и ушиб мозга тяжелой степени. Хоккеиста ввели в медикаментозную кому, врачи шесть дней боролись за его жизнь, но спасти не удалось.
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