Через тернии к знаниям. Украинские беженки жалуются на сложности в продолжении изучения эстонского языка(27)
В марте министр социальной защиты Сигне Рийсало заявила, что с точки зрения финансового планирования Эстония готова принять до 50 000 беженцев из Украины. Также отмечалось, что государственные курсы по изучению эстонского языка будут доступны для 10 000 из них.
Со дня на день количество украинцев, бежавших от войны в Эстонию, перевалит за полсотни. Преимущественно это женщины и дети, которые довольно активно адаптируются в Эстонии и уже превысили запланированную квоту на посещение языковых курсов. О том, с какими сложностями украинские беженки столкнулись на пути дальнейшего изучения эстонского языка, мы расскажем в этом материале.
„С перепугу и не то выучишь!“
Татьяна, 46-летняя харьковчанка, приехала в Тарту в начале марта, попав в первую волну украинских военных беженцев. В Эстонии женщина довольно быстро нашла работу по специальности — няней в отделении детской психиатрии. Адаптируясь, в апреле Татьяна начала учить эстонский язык на уровне А1 в Тартуском народном университете. Несмотря на то, что это оказался ее первый опыт изучения иностранного языка во взрослом возрасте, результатом она осталась довольна.
„Первый уровень пройден!“ — так начала свой пост в Фейсбуке Татьяна, с первого дня войны ведущая дневник в соцсети. „За свои 46 лет я никогда не мечтала изучать другие языки, считала, что это не мое и для этого необходим талант, которого у меня нет. Мне помог страх войны, опасность (с перепугу и не то выучишь!), поддержка семьи, особенно дочери. И команда — это очень важный фактор“.