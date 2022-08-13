Через тернии к знаниям. Украинские беженки жалуются на сложности в продолжении изучения эстонского языка

Со дня на день количество украинцев, бежавших от войны в Эстонию, перевалит за полсотни. Преимущественно это женщины и дети, которые довольно активно адаптируются в Эстонии и уже превысили запланированную квоту на посещение языковых курсов. О том, с какими сложностями украинские беженки столкнулись на пути дальнейшего изучения эстонского языка, мы расскажем в этом материале.

„С перепугу и не то выучишь!“

Татьяна, 46-летняя харьковчанка, приехала в Тарту в начале марта, попав в первую волну украинских военных беженцев. В Эстонии женщина довольно быстро нашла работу по специальности — няней в отделении детской психиатрии. Адаптируясь, в апреле Татьяна начала учить эстонский язык на уровне А1 в Тартуском народном университете. Несмотря на то, что это оказался ее первый опыт изучения иностранного языка во взрослом возрасте, результатом она осталась довольна.

„Первый уровень пройден!“ — так начала свой пост в Фейсбуке Татьяна, с первого дня войны ведущая дневник в соцсети. „За свои 46 лет я никогда не мечтала изучать другие языки, считала, что это не мое и для этого необходим талант, которого у меня нет. Мне помог страх войны, опасность (с перепугу и не то выучишь!), поддержка семьи, особенно дочери. И команда — это очень важный фактор“.

Как психотерапевт, Татьяна обращает внимание на важную роль групповой динамики в условиях командного обучения. „У нас появилась не просто команда, но и душа группы. С этой душой мы запланировали идти учиться на уровень А2, но тут все пошло не по плану“, — продолжает свою историю женщина.