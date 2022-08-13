Заправляющихся в России финнов в интернете называют „предателями родины“ – у бензиновых туристов своя логика: „Эти деньги не для Путина“(4)
Некоторые считают, что заправка бензином на российской территории является поддержкой российской агрессии против Украины, пишет Yle.
Начатая Россией война против Украины поставила финнов перед вопросом об этичности поездок для заправки российским бензином. В закрытой фейсбук-группе, где состоят бензиновые туристы, можно встретить полярные мнения.
Некоторые члены группы считают, что заправка на российской территории поддерживает нападение России на Украину.
По мнению бензиновых туристов, ехать в Россию их вынуждают высокие цены в собственной стране. Этой позиции придерживается и Сирпа Лауримо из Ряяккюля, которая только недавно получила новую российскую визу.
Женщина и раньше заправляла все три семейные машины в России. В соседнюю страну за дешевым бензином она наведывалась каждую неделю.
"Подсчитала, что сэкономлю 240 евро в месяц, если буду ездить туда еженедельно", – говорит Лауримо.
Она не считает, что заправка в России является прямой поддержкой войны.
"Эти деньги не для Путина, они для людей", – указывает жительница Ряакюля.
При этом она надеется, что на родине ее не будут считать предателем.
Заправляться в Россию ездят и люди с двойным гражданством.
"Пару раз в неделю", - сообщает Юрий Кадыков на МАПП Ниирала.
Андрей Харгинен едет в Россию к родственникам, но по пути собирается купить и бензина.
"Цены сейчас резко выросли", – сетует мужчина.
Есть и те, кто отказался от поездок в РФ за топливом из-за войны.
Анне Ярвелин из Иломантси раньше тоже была „бензиновой туристкой“, однако сейчас она против таких поездок.
"Россия напала на независимое государство, чего я принять не могу", – признается женщина.
Заправляться в РФ она больше не намерена, так как, по ее словам, не хочет финансировать президента России Владимира Путина.
"Сэкономлю на чем-нибудь еще", – так Ярвелин комментирует, что ей приходится покупать бензин на финских АЗС.
Таможенная служба не дает оценок моральной стороне посещения российских заправок, но предупреждает о досмотре на границе. Дело в том, что в настоящее время ввозить в Финляндию российское топливо в канистрах запрещено.
Заместитель начальника Таможенной службы в Ниирала Йоуни Йорманайнен указывает, что каждую неделю у автомобилистов на границе находят канистры с бензином. Таможенники в таком случае дают распоряжение вернуть топливо.
У водителя два варианта: либо увезти канистру обратно на российскую сторону, либо отдать направляющемуся в РФ человеку.
"Я точно не знаю, отвезут ли [канистру с бензином] на заправку или что будет на российской стороне", – констатирует Йорманайнен.
По его словам, Таможенная служба может также изъять запрещенный груз и утилизировать позже.