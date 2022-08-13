Заправляющихся в России финнов в интернете называют „предателями родины“ – у бензиновых туристов своя логика: „Эти деньги не для Путина“

Начатая Россией война против Украины поставила финнов перед вопросом об этичности поездок для заправки российским бензином. В закрытой фейсбук-группе, где состоят бензиновые туристы, можно встретить полярные мнения.

Некоторые члены группы считают, что заправка на российской территории поддерживает нападение России на Украину.

По мнению бензиновых туристов, ехать в Россию их вынуждают высокие цены в собственной стране. Этой позиции придерживается и Сирпа Лауримо из Ряяккюля, которая только недавно получила новую российскую визу.

Женщина и раньше заправляла все три семейные машины в России. В соседнюю страну за дешевым бензином она наведывалась каждую неделю.

"Подсчитала, что сэкономлю 240 евро в месяц, если буду ездить туда еженедельно", – говорит Лауримо.

Она не считает, что заправка в России является прямой поддержкой войны.

"Эти деньги не для Путина, они для людей", – указывает жительница Ряакюля.

При этом она надеется, что на родине ее не будут считать предателем.

Заправляться в Россию ездят и люди с двойным гражданством.

"Пару раз в неделю", - сообщает Юрий Кадыков на МАПП Ниирала.

Андрей Харгинен едет в Россию к родственникам, но по пути собирается купить и бензина.

"Цены сейчас резко выросли", – сетует мужчина.

Есть и те, кто отказался от поездок в РФ за топливом из-за войны.

Анне Ярвелин из Иломантси раньше тоже была „бензиновой туристкой“, однако сейчас она против таких поездок.

"Россия напала на независимое государство, чего я принять не могу", – признается женщина.

Заправляться в РФ она больше не намерена, так как, по ее словам, не хочет финансировать президента России Владимира Путина.

"Сэкономлю на чем-нибудь еще", – так Ярвелин комментирует, что ей приходится покупать бензин на финских АЗС.

Таможенная служба не дает оценок моральной стороне посещения российских заправок, но предупреждает о досмотре на границе. Дело в том, что в настоящее время ввозить в Финляндию российское топливо в канистрах запрещено.