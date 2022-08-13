Спасательный департамент: в этом году в пожарах погибло более 20 человек

В начале июля в Нарве в многоквартирном доме на улице В. Герасимова возник пожар, дым от которого распространился на соседние и верхние квартиры. Спасатели Нарвской спасательной команды, прибывшие на место происшествия за пять минут, увидели, что из окна на четвертом этаже вырывается пламя, а подъезд дома задымлен.

„Спасатели в защитной одежде вошли в двухкомнатную квартиру через дверь и приступили к поиску возможных пострадавших и тушению пожара“, — рассказала дежурный пресс-секретарь Идаского спасательного центра Ксения Вихрина. Спасатели помогли выбраться из дома пятерым взрослым и двум детям, оказавшимся в плену дыма. В ходе спасательных работ в квартире был обнаружен мужчина без признаков жизни, его вынесли из здания и передали скорой помощи. Медикам не удалось спасти жизнь мужчины.

„К сожалению, в этой квартире не было датчика дыма и угарного газа. В этой ситуации помог бы и обычный датчик, подающий сигнал тревоги находящимся в помещении людям, но в целом мы рекомендуем использовать умные датчики. Они спасут ваш дом даже в ваше отсутствие. Умный датчик передает сигнал в центр управления, который немедленно отправляет патрульный экипаж и информирует собственника, а при необходимости и Спасательный департамент“, — сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Недавно в Кехра произошел случай, когда умный датчик Nublu спас квартиру и ее жильцов от худшего. Умный датчик передал сигнал тревоги, извещающий о пожаре и угарном газе, на который отреагировал патрульный экипаж G4S. Через несколько минут удалось связаться с хозяином квартиры, который сообщил, что в помещении произошел пожар. Помимо патрульного экипажа, на сигнал тревоги также отреагировали Спасательный департамент и скорая помощь. Пожар произошел в одной комнате, а находившиеся в это время дома трое человек и собака выбрались из квартиры. Возгорание началось из-за удлинителя.