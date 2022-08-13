"Европа - не супермаркет“. Зеленский призвал ЕС давать россиянам убежище, но не пускать туристов

„Они [россияне, которым грозит опасность] должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы - через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но это для тех, кто борется, кого преследуют“, - заявил он.

Зеленский поблагодарил Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Евросоюзе вопросы о визах для граждан России. По его мнению, выдача россиянам виз для туризма и поездок по работе должна быть ограничена, потому что „работать на государство-террориста нельзя“, пишет BBC.

„Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит - главное, чтобы человек просто расплатился за товары. Поэтому визовые ограничения для граждан Российской Федерации справедливы, и все защитники европейских ценностей должны на них настаивать„, - подчеркнул украинский президент.

Риторика Зеленского в отношении обычных жителей России в последнее время претерпела значительные изменения.

В первые месяцы войны Зеленский неоднократно апеллировал к россиянам и даже благодарил тех из них, кто „поддерживает Украину“ и „пытается донести правду“. Однако 8 августа Зеленский в интервью The Washington Post призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам России, в том числе тем, кто несогласен с войной: „Неважно, что это за россияне, отправьте их обратно в Россию“.