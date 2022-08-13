Спортивный клуб Impuls закрылся(2)
Спортивный клуб „Impuls“ в пятницу вечером проинформировал клиентов о том, что раз и навсегда закрывает свои двери в Таллинне и Тарту.
„К сожалению, вынуждены сообщить, что спортивные клубы „Impuls“ в Таллинне и Тарту останавливают свою деятельность с 12.08. Спасибо за то, что были с нами, участвовали в тренировках и создавали незабываемую атмосферу.
Если у вас был заранее приобретённый абонемент и его срок действия ещё не истек, то мы приносим искренние извинения и в качестве компенсации предлагаем трехмесячный Premium абонемент от нашего партнёра Lemon Gym. “, — говорится на сайте клуба..
„Приносим извинения за неудобства и благодарим вас за то, что были с нами“.
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