Спортивный клуб Impuls закрылся

„К сожалению, вынуждены сообщить, что спортивные клубы „Impuls“ в Таллинне и Тарту останавливают свою деятельность с 12.08. Спасибо за то, что были с нами, участвовали в тренировках и создавали незабываемую атмосферу.

Если у вас был заранее приобретённый абонемент и его срок действия ещё не истек, то мы приносим искренние извинения и в качестве компенсации предлагаем трехмесячный Premium абонемент от нашего партнёра Lemon Gym. “, — говорится на сайте клуба..

„Приносим извинения за неудобства и благодарим вас за то, что были с нами“.

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