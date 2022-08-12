Спорт
12.08.2022, 21:38

Эстонская пловчиха заняла 16-е место на Чемпионате Европы

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MARIA ROMANJUK
MARIA ROMANJUK
ФОТО: Mari Luud | Õhtuleht

В пятницу, 12 августа, на чемпионате Европы по плаванию в Риме представительница Эстонии Мария Романюк не прошла в финал на дистанции 100 м брассом и заняла в итоге 16-е место.

Романюк заняла 16-е место в полуфинале заплыва на 100 м брассом со временем 1:08,67, что быстрее, чем время ее предварительного заплыва утром того же дня (1:08,74).

Личный рекорд Романюк – 1.07.68.

Рекорд Эстонии принадлежит Энели Ефимовой - 1.06.47.

Завтра мы сможем болеть за следующих эстонских спортсменов:

Алекса Голд – 200 м плавание вольным стилем,

Крегор Зирк – 100 м баттерфляем,

Армин Эверт Лелле – 100 м баттерфляем,

Даниэль Зайцев – 100 м баттерфляем,

Алекс Ахтиайнен – 100 м баттерфляем.

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