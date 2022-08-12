12.08.2022, 21:38
Эстонская пловчиха заняла 16-е место на Чемпионате Европы(2)
ФОТО: | Õhtuleht
В пятницу, 12 августа, на чемпионате Европы по плаванию в Риме представительница Эстонии Мария Романюк не прошла в финал на дистанции 100 м брассом и заняла в итоге 16-е место.
Романюк заняла 16-е место в полуфинале заплыва на 100 м брассом со временем 1:08,67, что быстрее, чем время ее предварительного заплыва утром того же дня (1:08,74).
Личный рекорд Романюк – 1.07.68.
Рекорд Эстонии принадлежит Энели Ефимовой - 1.06.47.
Завтра мы сможем болеть за следующих эстонских спортсменов:
Алекса Голд – 200 м плавание вольным стилем,
Крегор Зирк – 100 м баттерфляем,
Армин Эверт Лелле – 100 м баттерфляем,
Даниэль Зайцев – 100 м баттерфляем,
Алекс Ахтиайнен – 100 м баттерфляем.