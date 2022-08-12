Новости Эстонии
12.08.2022, 19:03

Департамент полиции и погранохраны: Эстония не затрудняет въезд и выезд на погранпункте, но очереди есть

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Turistina Narvas
Turistina Narvas
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

В социальных сетях в тематических пабликах распространяется информация, что Эстония затрудняет въезд и выезд на границе, а также сокращает количество сотрудников таможни и погранохраны.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро подтвердил RusDelfi, что на границе очереди длиннее обычного. „Со вчерашнего дня количество людей, пересекающих границу, увеличилось, в связи с чем очереди длиннее обычного. Мы советуем людям учитывать это при планировании поездок и запастись большим временем для пересечения границы“, — говорит Кахро. По его словам, информация о сокращении численности пограничников не соответствует действительности.

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