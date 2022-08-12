ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (170-Й) | Военная помощь от Великобритании, Эстония и Финляндия объединяют системы береговой охраны

Великобритания передала Киеву очередную партию РЗСО М270 . Как сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, эти системы вооружения уже прибыли в его страну. „Благодарю (главу Минобороны Соединенного Королевства. - Ред.) Бена Уоллеса и весь британский народ! Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Украинская армия умело использует это „пополнение“ на поле боя. P.S. Скоро прибудет еще больше „подарков“, - написал Резников.

Украина попросила США ввести санкции против всех частных банков России

Запрос об этом в Минфин США подала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, сообщает Bloomberg.

„Санкции так же важны, как и оружие“, — сказала Маркарова агентству. Она отметила, что любой российский банк является законной целью для ограничений, поскольку все они активно участвуют в финансировании военной кампании президента РФ Владимира Путина.

По словам Маркаровой, украинские власти предлагают США добавлять в санкционный список по несколько российских банков в неделю. Таким образом Киев стремится сократить финансовые возможности Москвы для ведения войны.