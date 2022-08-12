ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (170-Й) | Военная помощь от Великобритании, Эстония и Финляндия объединяют системы береговой охраны
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Великобритания передала Киеву очередную партию РЗСО М270. Как сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, эти системы вооружения уже прибыли в его страну. „Благодарю (главу Минобороны Соединенного Королевства. - Ред.) Бена Уоллеса и весь британский народ! Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Украинская армия умело использует это „пополнение“ на поле боя. P.S. Скоро прибудет еще больше „подарков“, - написал Резников.
Украина попросила США ввести санкции против всех частных банков России
Запрос об этом в Минфин США подала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, сообщает Bloomberg.
„Санкции так же важны, как и оружие“, — сказала Маркарова агентству. Она отметила, что любой российский банк является законной целью для ограничений, поскольку все они активно участвуют в финансировании военной кампании президента РФ Владимира Путина.
По словам Маркаровой, украинские власти предлагают США добавлять в санкционный список по несколько российских банков в неделю. Таким образом Киев стремится сократить финансовые возможности Москвы для ведения войны.
Новым командующим Черноморским флотом РФ станет Виктор Соколов, сообщает ряд российских и украинских СМИ, а также Telegram-каналы. Соколову 59 лет, ранее он занимал должности заместителя командующего Северным флотом (с 2013 года) и начальника Военно-научного центра ВМФ „Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова“ (с 2020 года).
Официального подтверждения назначения Виктора Соколова командующим Черноморским флотом российская сторона пока не предоставила. Как пишет в своем Telegram-канале политолог Станислав Белковский, оно было сделано „в связи с катастрофой на аэродроме „Саки“ в Новофедоровке (Крым)“.
В районе Новокаховской ГЭС произошли взрывы. Пророссийские власти Херсонской области говорят от обстреле со стороны ВСУ из HIMARS
В украинских пабликах появились сообщения о взрывах в районе ГЭС в Новой Каховке.
Пользователи строят разные предположения, но официальной информации пока нет.
Между тем российское агентство РИА уверенно написало, что ГЭС в Херсонской области обстрелена украинской армией из систем HIMARS.
„Был обстрел. В целом атака отражена. Попадания были, но они некритичны. Информация уточняется“, - цитирует РИА замглавы оккупационной администрации региона Кирилла Стремоусова.
Взрывы на авиабазе в Крыму значительно снизили возможности Черноморского флота России, пишет британская разведка.
Большие потери личного состава в Украине нарушили военные планы Кремля, пишут со своей стороны американские военные эксперты.
В самопровозглашенной ДНР 15 августа проведут суд над гражданами Великобритании, Швеции и Хорватии, воевавшими на стороне Украины.
Из портов Украины вышли еще два сухогруза с продовольствием.
В районе Новокаховской ГЭС произошли взрывы.
Пророссийские власти Херсонской области говорят от обстреле со стороны ВСУ из HIMARS.
В Украину вернули тела 522 военных, находившихся в списках пропавших без вести.
Евровидение 2023 года пройдет в одном из семи британских городов.
Эстония и Финляндия договорились объединить системы береговой охраны.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна и Финляндия объединят ракетные комплексы береговой охраны, что позволит им полностью закрыть Финский залив для российских военных кораблей.
„Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией“, — сказал Певкур.
Папа Римский Франциск провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. „Украинский лидер поблагодарил понтифика за молитвы и человеческую поддержку, а также еще раз подтвердил, что Украина будет счастлива приветствовать его <...>“, заявил дипломат.