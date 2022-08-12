ВИДЕО | Нарвский активист: не ведитесь на провокации, не приходите к танку!

„Мы не просто против, - говорит Максимов, - мы призываем всех людей не вестись на провокации“.

По его словам, большое скопление людей у монумента может привести „к непредсказуемым последствиям“, кто-то даже может пострадать. Хотя для того, чтобы держать ситуацию под контролем, у Нарвского танка присутствуют представители как местного сообщества, так и охранной фирмы.

„Мы стараемся находить источники дезинформации, которая попадает в СМИ, и стараемся их нивелировать“, - подчеркивает Максимов, отмечая, однако, что точный источник пока не установлен, и призывает уточнять всю информацию о происходящем в НКО „За будущее Нарвы“ по открытым каналам - по адресу электронной почты или по телефону.

Точно сказать, кто и зачем устраивает провокации, по словам Максимова, нельзя, однако „люди сами понимают „чьи уши отсюда торчат“. „На фоне политических заявлений, - говорит он, - здесь все понятно“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.