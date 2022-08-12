12.08.2022, 15:39
На границе Эстонии с Россией скопилась многочасовая очередь из машин(13)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В Нарве на границе Эстонии в сторону России образовались большие автомобильные пробки. Об этом сообщают очевидцы в ряде тематических пабликов в социальный сетях.
Например, одна из участниц группы Facebook „Граница НАРВА-ИВАНГОРОД“ рано утром написала, что задержка по сравнению с записью составила уже 8 часов. Эту информацию подтвердили и другие пользователи.
Кроме этого, как сообщили корреспонденту Autonews.ru находящиеся в пробке очевидцы, огромная пробка образовалась и при переходе границы пешком.
Как пишут в соцсетях автомобилисты, задержки наблюдаются и на других пропускных пунктах.