На границе Эстонии с Россией скопилась многочасовая очередь из машин

Например, одна из участниц группы Facebook „Граница НАРВА-ИВАНГОРОД“ рано утром написала, что задержка по сравнению с записью составила уже 8 часов. Эту информацию подтвердили и другие пользователи.

Кроме этого, как сообщили корреспонденту Autonews.ru находящиеся в пробке очевидцы, огромная пробка образовалась и при переходе границы пешком.

Как пишут в соцсетях автомобилисты, задержки наблюдаются и на других пропускных пунктах.