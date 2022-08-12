Новости Эстонии
12.08.2022, 15:39

На границе Эстонии с Россией скопилась многочасовая очередь из машин

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Пограничный мост в Нарве
Пограничный мост в Нарве
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

В Нарве на границе Эстонии в сторону России образовались большие автомобильные пробки. Об этом сообщают очевидцы в ряде тематических пабликов в социальный сетях.

Например, одна из участниц группы Facebook „Граница НАРВА-ИВАНГОРОД“ рано утром написала, что задержка по сравнению с записью составила уже 8 часов. Эту информацию подтвердили и другие пользователи.

Кроме этого, как сообщили корреспонденту Autonews.ru находящиеся в пробке очевидцы, огромная пробка образовалась и при переходе границы пешком.

Как пишут в соцсетях автомобилисты, задержки наблюдаются и на других пропускных пунктах.

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