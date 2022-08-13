ПОДКАСТ | „Для России - они пушечное мясо“. Почему эстонское правительство ошиблось(61)
Эстония аннулирует действующие туристические визы для граждан России, также перестает выдавать новые. К тому же многим студентам из России не будет продлен временный вид на жительство. К чему это приведет и почему это плохое решение рассказывает российская политбеженка, активистка Евгения Чирикова в подкасте RusDelfi.
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„Для меня, это болезненная ситуация. Много моих товарищей, активистов, оппозиционеров остаются в России и борются с режимом. К тому же они помогают депортированным в Россию украинским беженцам. Это довольно опасно. Для меня запрет на визы означает, что когда-то я не смогу помочь своим товарищам, которые находятся под угрозой ареста, уголовного дела на 10-15 лет. То есть они не смогут выехать по туристической визе, чтобы продолжить свою борьбу с режимом“, - говорит гражданка России, проживаюшая в Эстонии с 2014 года.
С другой стороны, она понимает, почему Эстония запретила визы. „Первая реакция, когда видишь бомбежку супермаркетов и школ, это отстраниться, закрыть границу. Но это большая ошибка. Это подарок для Путина. Это козырь ему в руки. Теперь он может всем повторять - я говорил, что русских не любят, вот видите! Хотя это абсолютно дурацкий аргумент“, - считает она.
Чирикова опасается, что в России будет объявлена мобилизация. „Лучше уж видеть русских туристов, чем русских с оружием в руках“, - добавляет гражданская активистка.
Многие студенты нарвского колледжа будут вынуждены вернуться обратно в Россию, так как им не продлили ВНЖ. Правительство приняло решение, что российским студентам будет разрешено продлить вид на жительство на срок до одного года для завершения обучения.
„Их ни в коем случае нельзя отправлять обратно, - продолжает Чирикова. - Многие студенты участвовали в антивоенных акциях. В России им грозят тюремные сроки. Вдобавок многие занимаются волонтерством. Через Нарву проходят большие потоки беженцев. Им помогают студенты, не так то просто найти волонтера в Нарве. Получается, они здесь не очень то нужны, хотя они против войны и помогают беженцам. С другой стороны, в России они вообще не нужны, может, только в качестве пушечного мяса, так как их отправят на войну. Решение об отказе в визах - оно не продуманное, неправильное. Это детская реакция“.
Андрей Шумаков согласен с Чириковой и считает, что мы не учимся на ошибках прошлого.
„Виктория Ладынская-Кубитс написала у себя в Facebook - почему вы, россияне, уезжаете, идите митинговать на Красную площадь... Не знаю, почему сирийские беженцы бегут из Сирии? Почему вы против Асада не бастуете? Немецкие евреи в 1939 году, почему вы уезжали из страны? Вышли бы на митинг! Я не могу это принять“, - подчеркивает Шумаков.
Затем он вспомнил о немецком круизном лайнере „Сент-Луис, на котором евреи бежали из Германии в Кубу. Однако их не пустили в страну. Им пришлось возвращаться в Европу. Благодаря капитану судна, некоторых удалось высадить в Англии. Из 288 человек, отправившихся в Великобританию, лишь один погиб в начавшейся вскоре мировой войне. Но из остальных 532 беженцев почти половина — 254 — стали жертвами Холокоста.
„Эти ситуации нельзя сравнивать, но что-то общее я в этом вижу. Обидно, что мы так ничему и не научились за эти года...“