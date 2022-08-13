ПОДКАСТ | „Для России - они пушечное мясо“. Почему эстонское правительство ошиблось

Слушайте передачу:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Ekspress Meedia Отправить людей обратно в Россию = получить новых солдат 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

„Для меня, это болезненная ситуация. Много моих товарищей, активистов, оппозиционеров остаются в России и борются с режимом. К тому же они помогают депортированным в Россию украинским беженцам. Это довольно опасно. Для меня запрет на визы означает, что когда-то я не смогу помочь своим товарищам, которые находятся под угрозой ареста, уголовного дела на 10-15 лет. То есть они не смогут выехать по туристической визе, чтобы продолжить свою борьбу с режимом“, - говорит гражданка России, проживаюшая в Эстонии с 2014 года.

С другой стороны, она понимает, почему Эстония запретила визы. „Первая реакция, когда видишь бомбежку супермаркетов и школ, это отстраниться, закрыть границу. Но это большая ошибка. Это подарок для Путина. Это козырь ему в руки. Теперь он может всем повторять - я говорил, что русских не любят, вот видите! Хотя это абсолютно дурацкий аргумент“, - считает она.

Чирикова опасается, что в России будет объявлена мобилизация. „Лучше уж видеть русских туристов, чем русских с оружием в руках“, - добавляет гражданская активистка.

Многие студенты нарвского колледжа будут вынуждены вернуться обратно в Россию, так как им не продлили ВНЖ. Правительство приняло решение, что российским студентам будет разрешено продлить вид на жительство на срок до одного года для завершения обучения.

„Их ни в коем случае нельзя отправлять обратно, - продолжает Чирикова. - Многие студенты участвовали в антивоенных акциях. В России им грозят тюремные сроки. Вдобавок многие занимаются волонтерством. Через Нарву проходят большие потоки беженцев. Им помогают студенты, не так то просто найти волонтера в Нарве. Получается, они здесь не очень то нужны, хотя они против войны и помогают беженцам. С другой стороны, в России они вообще не нужны, может, только в качестве пушечного мяса, так как их отправят на войну. Решение об отказе в визах - оно не продуманное, неправильное. Это детская реакция“.