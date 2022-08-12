Эстонские гребцы отлично выступили и вышли в финал чемпионата Европы!

В Мюнхене на чемпионате Европы по летним видам спорта эстонская мужская четверка в составе Йоханна Поолака, Тыну Эндрексона, Аллара Рая и Михаила Куштейна заняла третье место в полуфинале в пятницу и пробилась в финал А.