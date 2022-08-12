12.08.2022, 13:51
Эстонские гребцы отлично выступили и вышли в финал чемпионата Европы!
ФОТО: | Eesti Sõudeliit
В Мюнхене на чемпионате Европы по летним видам спорта эстонская мужская четверка в составе Йоханна Поолака, Тыну Эндрексона, Аллара Рая и Михаила Куштейна заняла третье место в полуфинале в пятницу и пробилась в финал А.
Первыми были итальянские спортсмены, опередившие эстонцев на 2,84 секунды, вторыми стали французы. Позади эстонских гребцов оказались Швейцария, Чехия и Бельгия.
Из первого полуфинала дальше прошли четверки Польши, Румынии и Великобритании.
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