Министр обороны Ханно Певкур: эстонскими и финскими ракетами можно закрыть Финский залив для российских военных кораблей

Ханно Певкур и его финский коллега Антти Кайкконен договорились в ходе встречи, что Эстония и Финляндия, когда последняя станет членом НАТО, интегрируют береговую оборону двух стран.

„Нам предстоит интегрировать береговую оборону. Дальность полета эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это означает, что мы объединим ракетную оборону двух стран, и будем делиться друг с другом всей информацией“, - сказал Певкур.

Эстонией принято решение закупить осенью израильские ракеты Blue Spear для поражения морских целей. Дальность полета ракеты составляет 290 километров.

Дальность полета противокорабельной ракеты MTO 85M, закупленной ВМС Финляндии, превышает сто километров.

Как отметил Певкур, интеграция ракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

„Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция станут полноправными членами альянса. Ситуация изменится по сравнению с сегодняшней“, - сказал Певкур.