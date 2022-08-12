Мужчина, обругавший украинку на пляже Пирита, может быть выслан из Эстонии

Мужчина, услышав как украинки говорят на своем родном языке, сказал им, что они еще научатся понимать по-русски, и русский будет их любимым языком. Мужчина повел себя крайне невежливо. Подробности этого случая на пляже читайте здесь и здесь.

Полиция возбудила дело по статье о нарушении общественного порядка.

Начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер сообщила, что полиция установила личность мужчины, по результатам расследования на него был наложен денежный штраф.

„Речь идет об иностранце, пребывающем в Эстонии на основании вида на жительство. В отношении него мы начали производство по признанию его вида на жительство долговременного жителя недействующим“, - сказала Тоатер.

Сам мужчина в разговоре с RusDelfi объяснил свои грубые слова тем, что женщины его провоцировали.

Подробнее пояснения мужчины читайте здесь.