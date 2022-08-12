Мужчина, обругавший украинку на пляже Пирита, может быть выслан из Эстонии(110)
Вызвавшая большой резонанс история, когда в июле на пляже Пирита русский мужчина обругал украинку, может закончиться тем, что его вышлют из страны, сообщила полиция.
Мужчина, услышав как украинки говорят на своем родном языке, сказал им, что они еще научатся понимать по-русски, и русский будет их любимым языком. Мужчина повел себя крайне невежливо. Подробности этого случая на пляже читайте здесь и здесь.
Полиция возбудила дело по статье о нарушении общественного порядка.
Начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер сообщила, что полиция установила личность мужчины, по результатам расследования на него был наложен денежный штраф.
„Речь идет об иностранце, пребывающем в Эстонии на основании вида на жительство. В отношении него мы начали производство по признанию его вида на жительство долговременного жителя недействующим“, - сказала Тоатер.
Сам мужчина в разговоре с RusDelfi объяснил свои грубые слова тем, что женщины его провоцировали.
Подробнее пояснения мужчины читайте здесь.