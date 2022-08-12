Чемпиона мира в метании копья избили и выбросили за борт

Легкоатлет недавно вернулся на родину после участия в Играх Содружества в Бирмингеме (Англия), где завоевал серебро. В социальных сетях появилось видео, на котором пятеро мужчин избивают Питерса. По информации источника, после драки его выбросили за борт, но эта часть осталась за кадром, пишет Чемпионат.

Полиция Гренады в своём заявлении подтвердила, что начала расследовать инцидент с участием Андерсона, который произошёл на борту судна Harbour Master. Несколько членов экипажа были арестованы. Сообщается, что спортсмен в ходе инцидента получил лёгкие травмы, ему была оказана медицинская помощь. Андерсон Питерс одержал победу в соревнованиях по метанию копья на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходил в Юджине (США). Он показал результат 90,54 метра.

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