ФОТО | В Ласнамяэ взрыв разнес окна и стену здания

На происшествие, случившееся на улице Вяйке-Сыямяэ, спасатели выехали в 14.44. На месте выяснилось, что по причине неполадки в системе пожаротушения 6-го склада опорожнились все баллоны, из-за чего создалось избыточное давление. Предохранительные клапаны не открылись, вследствие чего произошел взрыв, разрушивший окна здания и стену из блоков Fibo.