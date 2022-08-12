ФОТО | В Ласнамяэ взрыв разнес окна и стену здания(16)
В четверг во второй половине дня многих жителей столичного районе Ласнамяэ напугал сильный взрыв, произошедший на территории эстонского филиала литовской компании AB Iron Mountain Lithuania.
На происшествие, случившееся на улице Вяйке-Сыямяэ, спасатели выехали в 14.44. На месте выяснилось, что по причине неполадки в системе пожаротушения 6-го склада опорожнились все баллоны, из-за чего создалось избыточное давление. Предохранительные клапаны не открылись, вследствие чего произошел взрыв, разрушивший окна здания и стену из блоков Fibo.
„Находившиеся в помещении четыре человека не пострадали, так как в момент взрыва были во дворе“, - сообщила полиция. Спасатели оградили опасную зону.
Далее инцидентом будут заниматься собственник здания и проектировщик, которые должны выяснить, насколько серьезны повреждения здания. Сообщается, что взрыв окружающей среде ущерба не причинил.