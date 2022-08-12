ГРАФИК | Министерство финансов: в первом полугодии налоговые поступления выросли на 15,9 процента

По сравнению с докризисным 2019 годом в первом полугодии фонд заработной платы вырос почти во всех отраслях, за исключением горнодобывающей промышленности (39,8%) и размещения и общественного питания (2,1%). Больше всего новых рабочих мест было создано в отрасли информации и связи (6800), а также в здравоохранении (4700). Самое крупное сокращение имело место в сфере размещения и питания (4700). Поступления социального налога в первом полугодии выросли по сравнению с прошлым годом на 11,8 процента. Рост поступлений поддерживает заметный рост фонда заработной платы. Следует также учитывать, что в апреле нынешнего года вступила в силу поправка к Закону о социальном налоге, согласно которой в известных случаях ставка социального налога снизилась с 33 до 20 процентов, что означает уменьшение уплаченного государством социального налога на 5 миллионов евро в месяц.

Прогноз превышен, прежде всего, по налогу с оборота , что обусловлено повышением экономической активности и общим ростом цен. Поступление налогов на рабочую силу превышает прогноз в связи с лучшим, чем ожидалось, развитием рынка труда. Поступления подоходного налога с юридического лица поддерживаются за счет роста распределения прибыли в частном секторе. Рост фонда заработной платы, влияющего на налоги на рабочую силу , без учета компенсации заработной платы Кассой по безработице в первом полугодии составил по сравнению с прошлым годом 15,3 процента. Этому способствовал, в первую очередь, рост средней заработной платы, который в первом полугодии составил 9,9 процента. В то же время на 4,9 процента увеличилось и количество рабочих мест. Задекларированная доля работников трудоспособного возраста (62,3%) находится на исторически высоком уровне. Среди отраслей экономики наибольший рост фонда заработной платы за шесть месяцев наблюдался в сфере размещения и общественного питания (64,8%), на что повлияла низкая база прошлого года, поскольку этот сектор был одним из крупнейших получателей компенсаций по заработной плате.

На поступление части государственного бюджета по подоходному налогу с физического лица в первом полугодии повлияли возврат подоходного налога и изъятие денег из второй пенсионной ступени. В первом полугодии возврат подоходного налога составил 221 миллион евро, что на 17 миллионов больше, чем в прошлом году. От покидающих вторую пенсионную ступень (как трудового, так и пенсионного возраста), в первом полугодии поступило 62 миллиона евро подоходного налога, что на 39 миллионов евро больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда вторую ступень покидали только люди пенсионного возраста. Доходы местных самоуправлений от подоходного налога с физического лица в первом полугодии выросли на 12,5 процента.

Поступления подоходного налога с юридического лица в первом полугодии выросли по сравнению с прошлым годом на 24,4 процента. Источник значительного роста - прежде всего дивиденды и подоходный налог частного сектора (за искл. банков), выросшие за этот период на 27 процентов. С распределенной прибыли государственных предприятий также поступило 19 миллионов евро подоходного налога, что почти вдвое больше, чем в первом полугодии прошлого года. На поступление налогов влияет как объем дивидендов, так и более низкая ставка подоходного налога по регулярно распределяемой прибыли в размере 14 процентов. Объем дивидендов частного сектора по более низкой ставке в первом полугодии превысил объем дивидендов по обычной ставке (608 и 500 млн евро соответственно). Подоходного налога поступило больше по ставке 20 процентов (125 миллиона евро), чем по более низкой ставке (99 миллиона евро). Подоходный налог по обеим ставкам вырос по сравнению с прошлым годом (соответственно на 26 и 22 миллиона евро).

Рост поступлений налога с оборота превысил 20 процентов